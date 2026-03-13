Una espectacular imagen captada por una cámara on board 360° dejó al descubierto la increíble maniobra de Franco Colapinto para evitar un choque en la largada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. El piloto argentino reaccionó en una fracción de segundo para esquivar el auto del neozelandés Liam Lawson, que había quedado detenido en la parrilla de salida, en una escena que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de la categoría.

El episodio ocurrió apenas se apagaron las luces del semáforo en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Mientras el pelotón aceleraba, el monoplaza de Lawson sufrió un problema y quedó prácticamente inmóvil en plena recta, obligando a Colapinto a improvisar una maniobra extrema cuando ya circulaba a más de 200 kilómetros por hora.

La nueva perspectiva difundida por la Fórmula 1 permite dimensionar la precisión del movimiento del argentino. En el registro se observa cómo el piloto de Alpine encuentra un espacio mínimo entre el coche detenido y el muro, evitando el impacto por centímetros y manteniendo el control del monoplaza.

Aunque la maniobra lo obligó a perder posiciones en el arranque —cayó momentáneamente hasta el puesto 16—, Colapinto logró continuar en carrera y finalizar el Gran Premio en la 14ª posición. La acción fue destacada por analistas y ex pilotos, que resaltaron los reflejos del argentino para resolver una situación que pudo haber terminado en un accidente múltiple.

Tras la carrera, el propio Colapinto admitió que el momento fue extremadamente peligroso. “En la largada casi tenemos un choque enorme con Liam. Tuve muchísima suerte de poder pasar esa primera vuelta”, explicó el piloto, quien incluso rozó el muro con una rueda antes de retomar la trayectoria.

Las imágenes del incidente circularon rápidamente en redes sociales y en las transmisiones de televisión, donde varios pilotos y especialistas reaccionaron con asombro al ver la repetición. Para muchos analistas, la reacción del argentino ya se perfila como una de las maniobras más impactantes de la temporada 2026 de la Fórmula 1.