Los gremios que representan a los trabajadores estatales están alertas a la espera de que el Gobierno de San Juan brinde alguna definición con respecto al pago del bono de $60.000 que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa. UDAP, AMET y Asprosa ya se contactaron con autoridades provinciales y advierten que no han obtenido ninguna respuesta a pesar de que ya se debería haber liquidado en los salarios para aquellos a los que les corresponde. UPCN se diferencia de los otros gremios, ya que están a la espera de que se conozca el índice inflacionario de agosto, que estiman estará en el orden del 10%, para luego reclamar por los $60.000.

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, contó a DIARIO HUARPE que “nos contactamos con autoridades del gobierno para conocer cómo iban a liquidar el bono anunciado por Massa entre los docentes que no llegan a cobrar $400.000. Aún no recibimos ninguna respuesta y estamos a la espera de que nos digan que van a hacer”.

En la misma línea opinó Daniel Quiroga, secretario general de AMET, quien afirmó que “ya lo pedimos al pago del bono que anunció Massa sobre todo para el grupo de afiliados que no alcanzan el techo, pero aún no tenemos ningún tipo de respuesta a pesar de que debe ser pagado porque es un decreto nacional y no hacerlo es incumplir la ley”.

El gremio que nuclea la mayor cantidad de afiliados del Estado es UPCN y su secretario general, José “Pepe” Villa, contó que “aún no hemos hablado con el gobierno al respecto, pero en las próximas horas lo haremos porque estamos esperando que se conozca la inflación del Indec para reclamarlo”.

Laura Reiloba, la secretaria gremial de la Asociación Sindical de Profesional de la Salud de San Juan (Asprosa), afirmó que “la semana pasada consultamos como iban a liquidar el bono anunciado por el ministro de Economía, ya que la primera cuota de los $60.000 debían pagarlo ahora, pero no recibimos ninguna respuesta. Intentamos comunicarnos con la ministra de Hacienda o algún funcionario a cargo y nada. Pero esta falta de respuesta no es nueva, puesto que en el último no dieron lugar a ninguna de las solicitudes que hemos hecho”.

La actual gestión que encabeza Sergio Uñac mantiene la indefinición sobre el pago del bono de $60.000 porque lo que buscan es que el tema se diluya porque la intención mayoritaria es no pagarlo. El fundamento es que con las paritarias cerradas hace algunas semanas en la provincia, que alcanzó un aumento del 76,1% con una cláusula que indica que los salarios deben estar un 5% por encima de la inflación, es suficiente para la recuperación del poder adquisitivo de los estatales.

Dato

El decreto reglamentario indica que todo trabajador, ya sea estatal o privado, si cobra por debajo de $400.000, deberá recibir total o parcialmente el bono anunciado por Sergio Massa de $60.000.