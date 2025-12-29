Bariloche atraviesa un auge inmobiliario marcado por un sostenido aumento en las operaciones. Este crecimiento se debe tanto al interés de quienes buscan establecerse de manera definitiva como al de inversores que apuntan a la renta turística. La combinación de naturaleza, calidad de vida y turismo durante todo el año convierte a esta ciudad patagónica en un destino atractivo para el mercado inmobiliario.

La demanda inmobiliaria en Bariloche se caracteriza por su diversidad. Según Franco Lobos, desarrollador especializado en la zona, “cada grupo empuja un tipo de producto distinto, por eso la demanda varía entre departamentos chicos, unidades familiares y sobre todo, hay mucha demanda de loteos”. Esta variedad refleja la presencia de inversores enfocados en alquileres temporarios, familias provenientes de otras provincias en búsqueda de un cambio de estilo de vida y compradores locales que prefieren zonas más tranquilas alejadas del centro.

Por su parte, Ignacio O’Keefe, director de una inmobiliaria local, señala que “el mercado inmobiliario en Bariloche continúa mostrando una curva ascendente de interesados, combinado con un aumento de la oferta de nuevos desarrollos tanto de departamentos como lotes”. Además, destaca la estabilidad del sector: “Los proyectos bien ubicados y con buena propuesta se venden, y los desarrollos con foco en turismo también”. Aunque el interés extranjero existe, no representa la mayoría de las operaciones.

En cuanto a la oferta, el crecimiento ha ido acompañado de una mayor segmentación territorial. En el centro y la costanera predominan proyectos orientados a la renta turística, mientras que en barrios residenciales como Melipal y Las Victorias se desarrollan edificios bajos y viviendas para uso permanente. Asimismo, en las zonas cercanas al lago y la montaña se impulsan cabañas y loteos.

Los precios son un factor clave en este boom inmobiliario. En proyectos en pozo, el valor por metro cuadrado varía ampliamente según el perfil del desarrollo: desde u$s1.750 hasta u$s3.800 en propuestas premium que destacan por su calidad constructiva, amenities y ubicación. Los departamentos de dos ambientes concentran más de la mitad de las consultas, con precios promedio cercanos a u$s100.000, seguidos por los monoambientes, que rondan los u$s130.000.

Los departamentos con vistas al lago, especialmente los de 2 y 3 ambientes, poseen una alta demanda y son los que generan la mayor renta turística. La diferencia de precios entre proyectos en pozo y unidades a estrenar es menor, siendo la financiación la principal ventaja de la primera opción.

En términos de capitalización, el mercado en pozo sigue siendo muy atractivo. Una unidad bien ubicada y gestionada puede ofrecer una rentabilidad anual en dólares entre el 7% y el 10%, sumando la valorización del inmueble y la renta del alquiler temporario. Lobos apunta que “el salto entre el precio de preventa y el valor de entrega normalmente es atractivo, alrededor de un 20%, y en algunos casos un 30%”.

El crecimiento acelerado de Bariloche en la última década, especialmente desde la pandemia, trajo consigo desafíos en infraestructura. Muchas familias se mudaron a la ciudad, impulsando la construcción de nuevos barrios y desarrollos inmobiliarios, pero también evidenciando necesidades en obra vial, movilidad, servicios y conectividad.

O’Keefe destaca que “Bariloche ha crecido enormemente hacia el oeste y en los últimos años se ha empezado a ver un fuerte desarrollo hacia el este también”. Menciona que la expansión se dio a lo largo de avenidas como Pioneros y Bustillo y que “la falta de infraestructura, especialmente el gas, y la falta de planificación vial son dos limitantes que de solucionarse darán aún más dinamismo al mercado inmobiliario”.