El hijo de una famosa comenzó su carrera como cantante y sorprendió

Santino Curto creció rodeado de escenarios y arte, una herencia directa de sus padres Denise Dumas y el músico Germán Barceló. A sus 22 años, el joven decidió que era el momento de mostrar su propio camino y presentó oficialmente Arrepentido, su primer videoclip grabado íntegramente en la ciudad de Nueva York. La propuesta musical de Santino busca equilibrar los sonidos románticos con el ritmo de la bachata.

Después de pasar un año en Nueva Zelanda en busca de nuevas experiencias, regresó a la Argentina enfocado en su pasión. El artista reveló el origen de su primer lanzamiento y explicó que "a la canción la tengo hace como cinco años y fue de mi primer intento de sacar música, que no llegó a nada porque prioricé otros planes, como irme a vivir afuera. Pero siempre me gustó la música, desde chiquito. El viaje a Nueva Zelanda me hizo meditar muchas cuestiones y darme cuenta de lo que quería hacer".

El videoclip ya se encuentra disponible en su canal de YouTube y comenzó a circular con fuerza en las redes sociales. Sobre el significado de la letra de su disco lanzamiento, el cantante detalló que "Arrepentido cuenta la historia de un niño adolescente, que se mandó sus macanas y está arrepentido por eso".

Con los pies sobre la tierra pero con grandes metas, Santino compartió sus deseos para esta nueva etapa al decir que "sueño con ser escuchado, que mi música guste y seguir creciendo en este camino que estoy empezando a transitar".