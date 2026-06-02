Una bebé de apenas 1 año y 3 meses salvó su vida gracias a la rápida intervención de efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) luego de que la menor ingresara inconsciente a la dependencia policial.

El hecho ocurrió en el departamento Santa Lucía, cuando una joven madre de 19 años llegó desesperada a la sede policial con su hija en brazos. Según se informó, la niña no respondía a estímulos, presentaba escaso pulso y no mostraba signos de conciencia, lo que generó una inmediata reacción del personal.

De manera urgente, los efectivos se comunicaron con el servicio de emergencias 107 y comenzaron a practicar maniobras de primeros auxilios y RCP, logrando que la menor recuperara la reacción.

Ante la gravedad del cuadro, la bebé fue trasladada en un móvil policial al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde fue asistida por la médica de guardia, la Dra. Yanina Flórez.

Tras ser evaluada, la profesional diagnosticó que la niña había sufrido una convulsión por un cuadro febril, sumado a un episodio de ahogamiento por vómito. La paciente quedó internada en observación, aunque se encuentra fuera de peligro.

La intervención policial fue clave para evitar un desenlace fatal, destacándose la rapidez y la capacitación del personal en maniobras de emergencia.