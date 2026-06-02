La durísima confesión de Paula Chaves sobre su charla con Zaira Nara

La calma parece haber llegado al vínculo entre Paula Chaves y Zaira Nara, aunque no de la manera que muchos esperaban en este junio de 2026. En los últimos días, las versiones sobre una posible vuelta de su amistad cobraron fuerza luego de que la hermana de Wanda Nara diera detalles de un reencuentro casual y charlas pendientes. Sin embargo, Paula decidió hablar frente a las cámaras de Intrusos para poner claridad sobre lo que sucede realmente entre ellas y frenar las especulaciones.

La conductora le restó importancia a la idea de una reconciliación definitiva y explicó que la situación no fue tan extraordinaria como se interpretó. "Nos juntamos en 1.000 eventos, pasa que el titular era que no nos saludábamos. Ahora está todo bien, nos encontramos en un local de ropa y todo bien", sostuvo para bajarle el tono a las versiones que surgieron tras las fotos juntas para una marca. A pesar de la buena onda del momento, fue categórica al definir su presente con su excompañera al afirmar que "no hay amistad, no tenemos vínculo", según expresó sin rodeos.

El cambio principal en esta etapa es que ahora pueden compartir espacios laborales con naturalidad y sin la tensión que existió durante años. "Está todo bien, nos van a ver en 1.000.000 de eventos. Antes no nos saludábamos y ahora nos podemos cruzar y todo bien", detalló la modelo. También aclaró que no existe una coordinación previa para evitarse en los compromisos de la agencia que ambas integran. "Nunca me avisan si va o no Zaira. De hecho, hace poco cuando se murió mi perro, yo dejé de ir y ella fue en reemplazo mío. Trabajamos las dos en la misma agencia", comentó para ilustrar su dinámica actual.

A pesar de la distancia, Paula reconoció que el afecto por el pasado compartido sigue presente, aunque eso no cambie la realidad del día a día. "Yo la quiero mucho, tuvimos una amistad muy linda y hoy por hoy no tenemos vínculo", reconoció con sinceridad. Respecto a si en el futuro podrían volver a ser cercanas, prefirió no arriesgarse. "No sé si puede volver el vínculo, no puedo hacer futurologías", respondió. Para ella, lo ocurrido no representó un hito emocional significativo. "No me emociono por el acercamiento, pero buena onda y está todo bien. Charlamos de la vida y ya", concluyó la conductora.

Esta postura firme marca un contraste con la visión más esperanzada que había planteado la otra parte. Mientras que para la hermana de Wanda Nara parece que "el tiempo cura todo", Paula insiste en que "no hay vínculo, pero está todo bien". Por ahora, una de las duplas más famosas del espectáculo argentino se mantiene en una cordial distancia, lejos de la complicidad que las unió durante tanto tiempo.