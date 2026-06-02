El tesoro multimillonario que Wanda Nara tiene en el vestidor de su mansión

Wanda Nara volvió a ser el centro de todas las miradas al abrir las puertas de su intimidad. En medio de un clima tenso por el conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi, la empresaria eligió compartir un momento de tranquilidad con sus seguidores en este 2026. Sentada con un mate en la mano, dejó ver el rincón más preciado de su hogar.

Detrás de ella se despliega una colección de carteras que parece no tener fin. Las estanterías, diseñadas a medida, exhiben modelos de firmas internacionales en una variedad de colores y estilos que despertaron el asombro en las redes. Especialistas en el rubro aseguran que estas piezas alcanzan valores de miles de dólares por su exclusividad y los materiales de alta calidad utilizados en su confección.

Esta demostración de su pasión por la moda llega en un contexto complejo. La conductora enfrenta instancias legales difíciles relacionadas con la restitución internacional de sus hijos. El caso generó cruces mediáticos entre las abogadas Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld, mientras la situación personal de los protagonistas sigue sumando capítulos de incertidumbre.

A pesar de las complicaciones, la publicación se volvió viral rápidamente. Sus seguidores no tardaron en llenar el posteo con elogios hacia el diseño de su vestidor y la magnitud de sus accesorios.

En este entorno, un beso reciente con su expareja también generó impacto, un episodio del que se dijo que "fue mucho más que una escena" según trascendió en los medios. Mientras tanto, la empresaria ya confirmó su futura visita a la mesa de Mirtha Legrand para hablar de su actualidad.