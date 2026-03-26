Brasil y Francia protagonizan este jueves uno de los amistosos más atractivos de la fecha FIFA al enfrentarse desde las 17:00 hora argentina en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos, en un duelo que funciona como termómetro rumbo al Mundial 2026.

El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y también podrá verse a través de la plataforma Disney+ Premium, en lo que se espera un partido de alto nivel entre dos potencias del fútbol mundial.

El equipo brasileño llega con algunas dudas tras unas Eliminatorias irregulares, en las que logró clasificar con lo justo. La llegada de Carlo Ancelotti le dio mayor estabilidad a un plantel que busca recuperar protagonismo tras años sin títulos mundiales.

Para este compromiso, la Verdeamarela presentaría una formación con Ederson en el arco; Wesley, Bremer, Marquinhos y Douglas Santos en defensa; Casemiro y Andrey Santos en el mediocampo; y un ataque integrado por Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha y João Pedro.

Por su parte, Francia llega en un momento mucho más sólido tras dominar su grupo en las Eliminatorias europeas. El equipo dirigido por Didier Deschamps vuelve a posicionarse como uno de los grandes candidatos al título.

Los galos formarían con Mike Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano y Theo Hernández; Tchouaméni y Rabiot; Dembélé, Olise, Doué y Kylian Mbappé como principal referencia ofensiva.

El amistoso se presenta como una prueba exigente para ambos seleccionados, que buscan ajustar detalles futbolísticos y consolidar sus planteles antes del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con figuras de primer nivel y estilos distintos, el cruce promete ser uno de los partidos más destacados de la jornada internacional y una referencia clave para medir el presente de dos candidatos al título.