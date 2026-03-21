La espera terminó para la "Army" de todo el planeta. Este sábado, BTS volvió a pisar un escenario tras cuatro años de ausencia, marcando el fin del paréntesis que RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook debieron realizar para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El regreso fue con un show multitudinario en la Plaza Gwanghwamun de Seúl, transmitido en vivo para todo el mundo a través de la plataforma Netflix.

Un "comeback" histórico

Bajo el título BTS: el comeback en vivo | Arirang, el grupo presentó las canciones de su flamante disco, "Arirang", que en apenas 24 horas batió récords de ventas con casi 4 millones de copias despachadas. Durante la transmisión, que en Argentina se pudo seguir desde las 8 de la mañana, los músicos alternaron sus nuevos temas con hits globales de la talla de "Butter" y "Dynamite".

La nota de preocupación de la jornada la dio RM, líder del grupo, quien debió permanecer sentado debido a una lesión en su tobillo. Aunque no pudo participar de las complejas coreografías, su potencia vocal se mantuvo intacta, acompañando a sus seis compañeros en una hora de puro despliegue visual y sonoro.

Destino: Argentina

La noticia que más impacto generó en el público local es la confirmación oficial del paso del BTS World Tour por suelo argentino. La banda tiene programadas dos presentaciones para los próximos 23 y 24 de octubre. Si bien el estadio aún está por confirmarse, la expectativa es total, ya que se espera que esta gira —que recorrerá Asia, América, Europa y EE. UU.— se convierta en la más exitosa de la historia, superando incluso al "The Eras Tour" de Taylor Swift.

El fenómeno "Arirang"

El nuevo material discográfico incluye 14 canciones, entre las que destacan "Body to Body", "Aliens" y "Please". Con un sonido renovado pero fiel a su esencia, la banda demostró que su poder de convocatoria sigue intacto y que el 2026 será, definitivamente, el año de su consagración definitiva en las listas globales.