Encontraron al menor de 15 años que era intensamente buscado en San Juan

Luego de horas de intensa incertidumbre y un despliegue policial que movilizó a diversos sectores de la provincia, fuentes oficiales confirmaron que Elías Daniel Castro Calderón, el menor de 15 años que era buscado en San Juan, fue localizado.

La búsqueda se había iniciado tras la denuncia de su desaparición, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad coordinado por la Policía de San Juan y el Ministerio de Seguridad. Las características físicas del joven, sumadas al detalle de su vestimenta, campera negra y zapatillas celestes, fueron ampliamente difundidas para facilitar su identificación por parte de la comunidad.

No se brindaron detalles específicos sobre el lugar exacto donde fue hallado para resguardar la intimidad del menor, ni su estado general. Una vez cumplidos los pasos legales de rigor, se procedió a informar sobre el hallazgo.

Desde la fuerza policial destacaron la importancia del compromiso ciudadano y la rapidez con la que se difundió la información, factores que resultaron determinantes para lograr un desenlace positivo en el menor tiempo posible.

Con la aparición del adolescente, las autoridades de seguridad dieron por finalizado el operativo de rastreo y agradecieron a la población por los datos aportados de manera anónima a través de la línea 911.

El caso, que mantuvo en vilo a los sanjuaninos durante las últimas horas, concluyó finalmente con la tranquilidad de haber dado con el paradero del joven, quien ya quedó bajo resguardo oficial.