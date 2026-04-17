La Justicia resolvió que el exministro de Planificación Federal Julio De Vido continuará detenido en el penal de Ezeiza tras rechazar su pedido de prisión domiciliaria, en el marco de la condena que cumple por la Tragedia de Once.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 4, a cargo del juez Ricardo Basílico, quien desestimó el planteo de la defensa y ordenó que el exfuncionario siga cumpliendo la pena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta.

El magistrado también dispuso que el Servicio Penitenciario Federal garantice el seguimiento médico de De Vido dentro del ámbito carcelario, incluyendo controles clínicos y cardiológicos regulares, además de estudios y tratamientos acordes a sus patologías.

La defensa había solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria argumentando que el exministro padece enfermedades crónicas y que su estado de salud podría verse agravado en contexto de encierro. Incluso propusieron que cumpliera la pena en una vivienda en Zárate con monitoreo electrónico.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido al considerar que las afecciones médicas pueden ser tratadas adecuadamente dentro del sistema penitenciario, criterio que finalmente fue avalado por el tribunal.

De Vido cumple condena por su responsabilidad en la causa vinculada a la Tragedia de Once, el accidente ferroviario ocurrido en 2012 que dejó 51 muertos y cientos de heridos, uno de los hechos más graves del sistema de transporte argentino.

Con esta resolución, la Justicia ratificó que el exfuncionario deberá continuar en prisión mientras avanza el cumplimiento de su condena, en una causa emblemática que marcó un antes y un después en la investigación de responsabilidades políticas en el país.