Una mujer de 27 años y sus dos hijos menores son buscados intensamente en la provincia de Jujuy, luego de que se denunciara su desaparición y no se tuvieran novedades sobre su paradero desde hace varios días. El caso generó una fuerte preocupación en la comunidad, especialmente porque uno de los niños es un bebé recién nacido.

Según la información difundida por las autoridades, la mujer fue vista por última vez junto a sus hijos en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Tras la denuncia de sus familiares, se activó de inmediato un operativo de búsqueda que involucra a distintas fuerzas de seguridad y organismos especializados.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres y Niños puso en marcha el protocolo correspondiente, mientras que la Policía solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita avanzar en la investigación.

En cuanto a las características, se difundieron detalles físicos tanto de la mujer como de los menores, con el objetivo de facilitar su identificación. Las autoridades remarcaron la importancia de comunicarse de inmediato con el 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana ante cualquier información relevante.

Mientras continúa la intensa búsqueda, crece la preocupación por la integridad de los tres desaparecidos, en especial por la vulnerabilidad del recién nacido. El caso permanece en investigación y no se descarta ninguna hipótesis.