Difundieron una nueva oportunidad laboral destinada a profesionales del ámbito de la salud. En esta ocasión, se busca incorporar un Licenciado o Licenciada en Terapia Ocupacional para desempeñarse en un centro de neurorehabilitación de la provincia.

La convocatoria está orientada a profesionales con o sin experiencia previa en neurorehabilitación, ya que este requisito no es excluyente, aunque será considerado un valor agregado al momento de la selección.

La propuesta laboral incluye excelente clima de trabajo, remuneración acorde a las tareas asignadas y estabilidad laboral, elementos especialmente valorados por los postulantes del sector sanitario.

Los interesados en postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico: gestion.rrhhsanjuan@gmail.com