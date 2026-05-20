La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles a la denominada ley Hojarasca, uno de los proyectos impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa fue aprobada con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, en una sesión marcada por negociaciones políticas y fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

El oficialismo logró reunir quorum con 129 diputados y avanzó con una agenda legislativa que también incluyó el debate por la reforma al régimen de Zona Fría, uno de los temas centrales de la jornada. La sesión comenzó a las 10.22, en medio de la polémica por el pedido opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, denunciado por presunto enriquecimiento ilícito.

Acompañaron al bloque de La Libertad Avanza sectores del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal y diputados provinciales, entre ellos los sanjuaninos de Producción y Trabajo. También resultó clave el respaldo de bloques dialoguistas que hasta horas antes analizaban no dar quorum.

La ley Hojarasca busca simplificar el sistema normativo y eliminar regulaciones consideradas obsoletas por el Gobierno nacional. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es reducir la intervención estatal y avanzar en un esquema de desregulación administrativa.

En paralelo, la Cámara comenzó a discutir la reforma del régimen de Zona Fría. El proyecto libertario propone modificar el esquema de subsidios al gas que fue ampliado en 2021 y que actualmente alcanza a más de 3 millones de hogares en distintas provincias del país.

La iniciativa oficial busca limitar el beneficio y focalizar la asistencia en usuarios de bajos ingresos mediante el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Además, se analiza incorporar compensaciones para provincias con altas temperaturas durante el verano mediante un esquema de zonas cálidas.

El debate generó tensión dentro y fuera del recinto. Desde Unión por la Patria cuestionaron al oficialismo por avanzar con proyectos que, según afirmaron, reducen herramientas del Estado. En respuesta, legisladores libertarios acusaron a la oposición de defender privilegios y sostener estructuras burocráticas.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el diputado Aldo Leiva exhibió una careta de Manuel Adorni durante su intervención y lanzó críticas contra el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Mientras tanto, la oposición mantiene en agenda el pedido para interpelar a Adorni y otros funcionarios nacionales por temas vinculados al PAMI, el financiamiento universitario y programas sanitarios. Sin embargo, en el Congreso reconocen que la falta de acuerdos dificulta reunir el quorum necesario para avanzar con esas iniciativas.