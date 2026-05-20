Con la participación de siete provincias, se realizó en San Juan una nueva edición del encuentro del Consejo Federal de Archivos Estatales (Consejo Federal de Archivos Estatales (CoFAE)), espacio que reúne a responsables de la gestión documental y la preservación archivística de distintas jurisdicciones del país.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Gobierno, que convocó a autoridades nacionales y provinciales para debatir políticas archivísticas, procesos de modernización documental y el acceso a la información pública.

En la previa de la apertura oficial, el Ministerio de Gobierno inauguró la nueva sala de capacitación y digitalización del Sistema Provincial de Archivos (Sistema Provincial de Archivos (Sipar)), dependiente del Archivo General de la Provincia y la Secretaría de Relaciones Institucionales. El espacio está destinado a la formación en prácticas archivísticas y a la digitalización de documentación pública.

La ministra Laura Palma, en representación de San Juan.

El acto de apertura del encuentro contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, entre ellas representantes del Archivo General de la Nación (Archivo General de la Nación), funcionarios del Poder Ejecutivo y equipos técnicos vinculados a la gestión documental.

Durante la jornada se destacó el rol de los archivos públicos como herramientas para garantizar la transparencia institucional, preservar la memoria administrativa del Estado y facilitar el acceso ciudadano a la información.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, señaló que se avanza en procesos de modernización y digitalización de la documentación estatal, junto con la implementación de nuevas herramientas de consulta y capacitación.

Por su parte, la subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Fernanda Antonijevic, remarcó el carácter federal del espacio y la importancia de la articulación entre Nación y provincias para fortalecer las capacidades archivísticas.

Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento presentó avances en la organización documental y la implementación de una nueva Tabla de Retención Documental, orientada a unificar criterios en la administración pública.

Finalmente, se expusieron mejoras en el sitio web institucional del Archivo General de la Provincia, desarrolladas en conjunto con áreas de modernización del Estado, con el objetivo de agilizar consultas y ampliar el acceso a la documentación pública.