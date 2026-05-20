Lo que parecía una salida escolar común terminó convirtiéndose en un hallazgo arqueológico histórico en Noruega. Un niño de apenas seis años encontró una espada de hierro de aproximadamente 1.300 años de antigüedad mientras participaba de una excursión junto a sus compañeros de escuela en la región de Innlandet, al este del país europeo.

El protagonista del descubrimiento fue Henrik Refsnes Mørtvedt, alumno de primer grado, quien observó un objeto metálico sobresaliendo de la tierra mientras caminaba por un campo. Intrigado por la pieza oxidada, avisó inmediatamente a sus docentes, que luego se comunicaron con arqueólogos locales.

Tras las primeras evaluaciones, los especialistas confirmaron que se trataba de una espada antigua de un solo filo, conocida como “enegget”, un tipo de arma poco frecuente vinculada al período de transición entre la era merovingia y el comienzo de la cultura vikinga en Escandinavia. Según los expertos, habría sido fabricada entre los años 550 y 800 después de Cristo.

La espada mide cerca de un metro de largo y, pese al desgaste por el paso del tiempo, conserva gran parte de su estructura original. Los investigadores creen que podría pertenecer al denominado “Tipo F”, una clasificación utilizada para armas escandinavas de principios de la Edad Media.

El hallazgo fue considerado especialmente valioso porque las espadas de un solo filo de esa época son mucho menos comunes que las tradicionales armas vikingas de doble filo. Para los arqueólogos, la pieza podría aportar nueva información sobre la evolución militar y cultural en el norte de Europa antes del auge vikingo.

Después del descubrimiento, la espada fue trasladada al Museo de Historia Cultural de Oslo, donde será sometida a trabajos de conservación, radiografías y análisis metalúrgicos. Los especialistas intentarán determinar cómo fue fabricada, quién pudo haberla utilizado y si tuvo un uso ceremonial o militar.

La región donde apareció el arma, conocida como Hadeland, posee una fuerte tradición arqueológica y es famosa por sus antiguos asentamientos y restos de la Edad de Hierro. Sin embargo, los expertos remarcaron que resulta extremadamente inusual que un objeto de semejante valor histórico sea encontrado accidentalmente por un niño durante una actividad escolar.