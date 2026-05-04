La inestabilidad en el Golfo Pérsico volvió a sacudir los cimientos de la economía global. Este lunes, el precio del petróleo registró una subida frenética, trepando más de un 5% en los principales mercados internacionales, como consecuencia directa de un incidente militar que pone al mundo en vilo: Irán bloqueó el paso y atacó posiciones de destructores norteamericanos en el estratégico Estrecho de Ormuz.

De acuerdo a los datos de Bloomberg, el petróleo Brent, de referencia para el mercado europeo y gran parte del mundo, para entrega en julio se disparó un 5,65%, situándose por encima de los 114,13 dólares. En momentos de máxima volatilidad durante la jornada en Londres, el barril llegó a rozar los 114,30 dólares.

El origen del conflicto

La escalada de precios comenzó luego de que el Ejército de Irán confirmara que impidió por la fuerza la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en la zona. Mediante un comunicado oficial de la agencia Tasnim, las fuerzas navales iraníes aseguraron haber emitido una "advertencia firme y rápida" para repeler a los buques "enemigos estadounidense-sionistas".

Este movimiento de Teherán es una respuesta directa al anuncio del presidente Donald Trump, quien lanzó el denominado "Proyecto Libertad". Esta operación militar estadounidense pretende movilizar más de 100 aeronaves, destructores, drones y unos 15.000 efectivos con el objetivo de romper el bloqueo iraní y liberar a las embarcaciones que permanecen atrapadas en la región.

Amenazas cruzadas

La situación es de extrema fragilidad. El general de división iraní, Ali Abdolahi, advirtió tajantemente que cualquier buque que intente atravesar el Estrecho de Ormuz sin autorización será atacado.

Por su parte, el mercado estadounidense también sintió el impacto del conflicto. El petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia para el continente americano, registró un alza del 5,06%, cerrando la jornada en 107,19 dólares.

El Estrecho de Ormuz es el paso marítimo más importante del mundo para el comercio de crudo. Cualquier interrupción en el flujo de los tanques por esta vía genera un efecto dominó que, de mantenerse la tensión militar, podría empujar los precios de los combustibles a niveles récord en las próximas semanas.