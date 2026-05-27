Zaid Romero, el citado por Scaloni que es buscado por un club argentino

River Plate cierra esta noche su participación oficial del semestre ante Blooming en la Copa Sudamericana, pero las miradas ya están puestas en el armado del futuro equipo,. Tras la caída frente a Belgrano en Córdoba, Eduardo Coudet busca renovar un plantel desgastado y el principal apuntado para la defensa es Zaid Romero. El central de 26 años viene de jugar en el fútbol español y su nombre encabeza la lista de prioridades para el mercado de pases que se avecina.

La necesidad de sumar zagueros responde a un escenario de mucha incertidumbre en el fondo. El club espera ofertas por Lautaro Rivero y Paulo Díaz, mientras que la continuidad de Germán Pezzella no está asegurada.

Si bien se da por hecho el arribo de Nicolás Otamendi después del Mundial, el Chacho sabe que necesita más variantes. El técnico ya se comunicó con el entorno del defensor mendocino para manifestar su interés de contar con él en esta nueva etapa.

Romero pertenece al Brujas de Bélgica, donde no logró la continuidad deseada, pero relanzó su carrera durante los últimos seis meses en el Getafe. En España disputó 15 partidos y anotó un gol, perdiéndose solo cuatro encuentros, uno de ellos por suspensión tras ver la roja. Con un valor de mercado de aproximadamente 2,5 millones de euros, el club de Núñez evalúa pedir una cesión con obligación de compra para concretar su llegada.

El defensor de 1,92 metros tuvo un paso exitoso por Estudiantes de La Plata, donde jugó 63 encuentros y ganó la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga 2024. Antes de su salto a Europa, también sumó experiencia en Villa Dálmine y Liga de Quito tras iniciarse en Godoy Cruz.

Actualmente, el plantel cuenta con Lucas Martínez Quarta y el juvenil Tobías Ramírez, quien se recupera de una cirugía de meniscos, por lo que la incorporación del ex central del Pincha resulta clave para la estructura defensiva.