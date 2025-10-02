El Concejo Deliberante de Calingasta llevará este jueves a sesión un pedido de informe sobre el aterrizaje de un jet Águila 5, perteneciente a la Embajada de Estados Unidos, en la Pampa del Leoncito. Los ediles solicitarán explicaciones al Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Seguridad, y a Gendarmería Nacional, tras no recibir información suficiente por parte de las autoridades municipales.

Los concejales expresaron su preocupación por posibles impactos ambientales y por la injerencia geopolítica que podría implicar la presencia estadounidense en la zona, dado el interés sobre el radiotelescopio CART, construido en el marco de un acuerdo entre la UNSJ, la provincia de San Juan y China.

Fuentes del Concejo detallaron que, durante la visita, el avión estuvo tripulado por dos pilotos, quienes realizaron fotografías del terreno para preparar la llegada del embajador Peter Lamelas. El pedido de informe pretende esclarecer el motivo exacto del vuelo y sus posibles consecuencias para la región.

La Pampa del Leoncito se encuentra dentro del Parque Nacional El Leoncito, lo que eleva la preocupación por el impacto ambiental de operaciones aéreas en la zona. Los ediles aclararon que, al tratarse de un pedido de información, el expediente permitirá requerir detalles a organismos que no dependen del municipio, ampliando el alcance de la consulta.

Actualmente, el radiotelescopio CART está en etapas finales de construcción, con componentes retenidos en Aduana. La visita estadounidense se suma a la atención internacional sobre el proyecto, que ha generado cuestionamientos por sus posibles fines estratégicos y su vinculación con la competencia tecnológica con China.

Con la aprobación del pedido de informe, el Concejo podrá exigir respuestas oficiales que aclaren los objetivos del aterrizaje y garanticen la transparencia en la zona, ante la preocupación de vecinos, autoridades locales y la comunidad científica.