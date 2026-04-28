Julio Omar Calivar, el empresario sanjuanino extraditado desde Chile, comenzó a declarar este martes después del mediodía en el marco de la causa en la que está imputado por un presunto abuso sexual. La audiencia se desarrolló bajo un fuerte hermetismo judicial: no se permitió el ingreso de la prensa y no trascendieron detalles sobre el contenido de su exposición ante las autoridades.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que la declaración se tomó en sede judicial con estrictas medidas de reserva. El procedimiento se llevó adelante sin acceso público y con un importante resguardo institucional, una modalidad habitual en causas sensibles.

La indagatoria representa un paso central dentro del proceso penal, ya que le permite al imputado conocer formalmente los hechos atribuidos y ejercer su derecho de defensa. Luego de esta instancia, el juez interviniente deberá analizar los próximos movimientos procesales y definir la situación judicial del empresario.

El origen de la causa

La investigación se inició en 2019 luego de una denuncia por un presunto abuso sexual cometido contra una menor de edad. Según constancias difundidas en aquel momento, la presentación fue realizada por los padres de la niña, allegados al entorno del empresario.

A partir de distintas medidas probatorias, el entonces magistrado a cargo del expediente ordenó la detención de Calivar. Sin embargo, cuando personal policial fue a buscarlo ya no se encontraba en su domicilio. Posteriormente, los investigadores determinaron que había salido del país con destino a Chile por el paso internacional Cristo Redentor.

Búsqueda internacional y extradición

Tras confirmarse su salida de Argentina, se activó un pedido de captura internacional y se dio intervención a Interpol. Desde entonces, el acusado permaneció fuera del alcance de la Justicia argentina hasta concretarse recientemente su extradición, lo que permitió reactivar de manera directa el expediente con su presencia en San Juan.

Durante esos años, el caso mantuvo expectativa pública por la condición del imputado y por las derivaciones judiciales que fue acumulando la causa. Incluso se realizaron allanamientos y otras medidas complementarias orientadas a establecer su paradero y avanzar con la investigación.

Lo que viene

Con la declaración ya realizada, se abre una nueva etapa procesal. El juzgado deberá evaluar los elementos incorporados al expediente y resolver los pasos siguientes, entre ellos eventuales pedidos de las partes y la situación procesal de Calivar.

Por ahora, el silencio oficial domina la escena. La audiencia de este martes dejó una sola certeza: después de años fuera del país, el empresario finalmente quedó frente a la Justicia para responder por las acusaciones en su contra.