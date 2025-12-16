El Ejecutivo nacional aceptó la renuncia de Juan Alberto Pazo como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y designó en su lugar a Andrés Edgardo Vázquez, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de la Dirección General Impositiva (DGI). Ambos movimientos fueron formalizados el martes 16 de diciembre de 2025 con la publicación del Decreto 890/2025 en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que la dimisión de Pazo será efectiva a partir del jueves 18 de diciembre de 2025, fecha en la que Vázquez asumirá la dirección del organismo autárquico que depende del Ministerio de Economía.

Según el texto oficial, Vázquez dejará su cargo en la DGI para completar un período legal en ARCA, garantizando así la continuidad de las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo. Se destaca que Vázquez es un colaborador cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, mientras que Pazo provenía del entorno del ministro Luis Caputo.

El Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que reconoció las transformaciones impulsadas por Juan Pazo durante su gestión, entre las que se mencionan la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal.

Además, se informó que Pazo retomará actividades en el sector privado, aunque continuará colaborando "incondicionalmente con el ministro" Caputo. El comunicado oficial concluye con un agradecimiento a Pazo por su compromiso con el desarrollo económico del país y la invitación a seguir aportando su experiencia desde su nuevo rol.