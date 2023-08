La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), una entidad que representa a cientos de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en el país, expresó su desacuerdo con la decisión del Gobierno de otorgar una suma fija de $60.000 como compensación a la devalución ocurrida hace dos semanas.

En un comunicado emitido por la CAME destacó que las paritarias son el mecanismo adecuado para llevar a cabo ajustes salariales en el sector privado. La entidad argumenta que el Estado no debería intervenir imponiendo medidas salariales fuera del ámbito de las paritarias, que representan un espacio de negociación directa entre empleadores y empleados. Según la CAME, cada sector de la economía y cada empresa en particular enfrentan circunstancias únicas que no pueden ser homologadas en un aumento general, incluso considerando que el Estado asumiría la mitad del incremento propuesto.

La decisión del Gobierno, anunciada por el Ministro de Economía Sergio Massa, establece que la suma fija de $60.000 se dividirá en dos cuotas mensuales, no remunerativas y por única vez. Esta suma será absorbible por las paritarias y beneficiará a aproximadamente 5.5 millones de trabajadores con salarios netos de hasta $400,000 mensuales. Además, se especifica que el costo de esta medida será asumido por el Estado, con el pago a cuenta de contribuciones del 100% para microempresas y del 50% para pequeñas empresas. Lo mismo se aplicará a empleados públicos nacionales. Sin embargo, a partir de cierto tamaño de empresa, el bono deberá ser asumido completamente por la entidad empleadora.

La CAME subraya que la imposición de este bono fijo puede generar desequilibrios en los diferentes sectores económicos, ya que algunos de ellos han realizado paritarias recientes. Según la entidad, esto podría llevar a que la medida quede desactualizada frente a la reapertura de las negociaciones y a una inflación en constante aumento. Además, la CAME argumenta que las Pymes, que ya están enfrentando dificultades económicas, podrían resultar más afectadas por esta imposición estatal.

Por su parte, la Ministra de Trabajo, Kelly Olmos, advirtió que se tomarán medidas inmediatas contra las empresas que no cumplan con el pago de la suma fija. Sin embargo, subrayó que la responsabilidad de fiscalizar también recae en los gremios y anunció la posibilidad de denuncias anónimas por parte de los trabajadores.

En cuanto al impacto en las paritarias y el aguinaldo, la Ministra destacó que estos aspectos deberán ser definidos a través de la negociación entre trabajadores y empleadores, subrayando la autonomía de las paritarias y el hecho de que el Gobierno no impondrá decisiones en este ámbito.