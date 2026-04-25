Camila Mayan reveló lo que sufría con Alexis Mac Allister

La influencer Camila Mayan volvió a quedar en el centro de la escena tras revelar detalles de su relación pasada con el futbolista Alexis Mac Allister, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales. Durante una charla en el streaming “Patria y Familia” (Luzu TV), la joven expuso situaciones que vivía cotidianamente en pareja y que no le resultaban agradables.

Sin nombrarlo directamente, pero con referencias evidentes, Mayan contó que debió adaptarse a un estilo de vida que no compartía, especialmente vinculado al fútbol. “Nunca fui futbolera”, afirmó, y explicó que tuvo que aprender conceptos del deporte y ver partidos constantemente, algo que describió como una rutina obligada durante la relación.

Según relató, esa dinámica era unilateral: mientras ella hacía el esfuerzo por interesarse en lo que le gustaba a su entonces pareja, no ocurría lo mismo en sentido contrario. “Tenía que ver fútbol todos los días de mi vida”, expresó, dejando entrever un desequilibrio en la relación que no pasó desapercibido entre los oyentes.

Las declaraciones generaron repercusión inmediata en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la exposición pública de la intimidad de la pareja, mientras que otros respaldaron a la influencer por compartir su experiencia. La polémica reavivó el interés sobre el vínculo que ambos mantuvieron durante cinco años y su conflictiva separación.

No es la primera vez que Mayan hace referencia a su historia con el mediocampista de la Selección argentina: semanas atrás ya había insinuado que hay aspectos de la relación que decidió no contar públicamente, lo que alimenta aún más la atención mediática en torno a ambos.