El tenis mundial vive un momento histórico de la mano de Jannik Sinner, quien volvió a hacer historia este domingo tras conquistar el Masters 1000 de Roma y alcanzar un récord nunca antes conseguido por figuras como Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

El italiano se consagró campeón en Roma luego de vencer a Casper Ruud por 6-4 y 6-4, y se convirtió en el primer jugador de la historia en ganar los primeros cinco torneos Masters 1000 consecutivos de una misma temporada. La impresionante racha incluye los títulos obtenidos en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y ahora Roma.

Además, Sinner alcanzó seis títulos consecutivos en torneos Masters 1000 contando el Masters de París 2025, otra marca inédita desde la creación de esta categoría en 1990. Hasta ahora, el récord pertenecía a Djokovic y Nadal, quienes habían conseguido cuatro coronas seguidas en este nivel.

El número uno del mundo también rompió recientemente otro registro histórico: llegó a 32 victorias consecutivas en Masters 1000, superando las 31 que había logrado Djokovic en 2011. La racha comenzó en París 2025 y continúa intacta durante toda la temporada 2026.

Con apenas 24 años, el italiano ya se metió definitivamente entre las grandes figuras de la era moderna. Su dominio en distintas superficies y su regularidad lo posicionan como el máximo candidato para conquistar Roland Garros, el único Grand Slam que todavía no pudo ganar.

La actualidad de Sinner marca además un cambio generacional en el circuito ATP. Tras años dominados por Federer, Nadal y Djokovic, el italiano aparece ahora como la nueva referencia del tenis mundial, con estadísticas y logros que ya empiezan a superar incluso a los integrantes del histórico “Big Three”.