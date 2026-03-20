Este último 19 de marzo, San Juan dio un paso clave en la producción de cáñamo industrial con la primera cosecha realizada por CanMe. Tras años de gestiones, la provincia obtuvo materia prima certificada que será utilizada para desarrollar aceites destinados al tratamiento de enfermedades como Parkinson, Alzheimer y esclerosis múltiple.

El presidente de CanMe, Gonzalo Campos, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que este nuevo desarrollo busca ampliar el vademécum local. A diferencia del aceite de cannabis que ya se comercializa en la provincia, destinado principalmente a tratar afecciones como epilepsia refractaria y autismo, el nuevo producto apunta a un abanico más amplio de enfermedades.

“Estamos utilizando las flores del cáñamo para continuar con la segunda etapa de investigación del producto Full Spectrum. Este producto va a tener CBD, CBG, CBN, terpenos y flavonoides. Servirá para enfermedades más amplias como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, psoriasis y dermatitis atópica”, explicó Campos.

En este sentido, el siguiente paso para CanMe es procesar las flores para desarrollar un producto de espectro ampliado (Full Spectrum). A diferencia de los aceites convencionales, este tipo de formulación combina distintos compuestos de la planta que potencian su efecto terapéutico y mantiene niveles mínimos de THC (menos del 0,3%), lo que evita efectos psicoactivos.

En cuanto a la cosecha, Campos señaló que se realizó sobre una superficie cercana a una hectárea y que se concretó a pesar de los desafíos que impuso el clima sanjuanino. Respecto al sistema productivo, indicó que se optó por cultivo a cielo abierto. “Hemos hecho cultivo outdoor porque el indoor es muy costoso y requiere un volumen de ventas que lo justifique”, sostuvo.

De esta manera, la provincia avanza marca un paso clave en la innovación en salud y en la ampliación de opciones para enfermedades complejas con nuevas posibilidades terapéuticas.

Los próximos pasos

Tras la cosecha, Campos explicó que el proceso continúa en laboratorio con la intervención de equipos bioquímicos y farmacéuticos, que trabajan en la formulación y estabilización del producto. Esta etapa requiere tiempos técnicos antes de avanzar a la siguiente fase.

Luego, el proyecto ingresará en la instancia de Buenas Prácticas de Manufacturación (BPM) y registro oficial, un proceso administrativo que habilita la producción y comercialización del producto bajo estándares farmacéuticos.

Nuevo formato en desarrollo

Otra novedad, es que CanMe presentó ante el Ministerio de Salud un expediente para ampliar la presentación de su aceite de cannabis medicinal, que actualmente se vende en frascos de 10 ml, con una nueva versión de 30 ml. Según indicó Campos, el nuevo formato podría estar disponible en aproximadamente dos meses.

“Surgió de la necesidad de los médicos, sobre todo para estados de convulsiones que requieren dosis más altas. También nos lo piden para uso veterinario en animales de gran porte”, detalló el presidente.

Más farmacias venden cannabis medicinal

Campos explicó que el cannabis medicinal ya no se comercializa en solo dos farmacias, sino que en apenas dos semanas se amplió a 11 en el Gran San Juan, entre ellas Farmacias Cuyo, Salta, San Martín, Génesis, San Martín de Porras y Rawson, entre otras.

Además, comentó que se encuentran en tratativas con una nueva droguería para, a través de Cofarmen, distribuir el cannabis medicinal a unas 150 farmacias y así llegar a departamentos más alejados.