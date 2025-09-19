En el marco del estreno de su película Lágrimas de fuego, un proyecto con tintes autobiográficos dirigido por Gabriel Grieco, Fabiana Cantilo habló sobre la música actual y no dudó en manifestar sus opiniones críticas hacia ciertos géneros y artistas contemporáneos.

La reconocida cantante apoyó públicamente a Lali Espósito, destacando su actitud rebelde y su paso por el rock. "Lali peló rock y rebeldía, mi amor. La obligaban a actuar de monja. Creo que a ella no le gustaba, pobrecita", dijo en diálogo con el programa Los profesionales.

Publicidad

En contraste, Cantilo se mostró muy crítica con L-Gante, a quien calificó con humor como un enigma. "A L-Gante no le entiendo. Sí me gusta Ca7riel & Paco Amoroso. Ellos son dos genios. También me gustan Trueno y Wos, pero de L-Gante no me preguntes porque no tengo ni idea qué hace", afirmó con ironía.

Cuando el periodista le preguntó si le gustaban las letras o la música del cumbiero, respondió: "Nada le entiendo. No me preguntes más por él. Es un problema. Son los errores de la vida", acompañando sus palabras con una sonrisa.

Publicidad

Sobre si consideraba a L-Gante un referente musical, la artista fue contundente: "¡¿Eh?! No sé de qué música. Me lo puse a escuchar y habla con sus amigos".

En relación a otras figuras del espectáculo, Fabiana se refirió a Wanda Nara, aunque confesó no haber escuchado su música. "No sabe, no contesta. No miro nada, no salgo nunca. No me drogo más y vivo con mis gatos. No me preguntan sobre cosas raras. Igual Wanda es mejor que L-Gante, si vamos a decir algo", comentó con su característico tono despreocupado.

Publicidad

Al ser consultada sobre Damas Gratis, expresó su desinterés: "No escuché bien. ¿Me vas a seguir preguntando por la cumbia? Te voy a cagar a trompadas", bromeó antes de explicar que no le atraen las propuestas que carecen de originalidad.

"Sabés qué pasa, no me gustan las cosas que no son originales. Entonces, ¡basta del reggaeton! ¡Ya está! ¿¡No pueden inventar algo nuevo!? ¿Qué onda con la repetición y la máquina de hacer chorizos? Me odiaron un montón, pero yo nunca en la vida, never repeat. No repetition", sentenció, reafirmando su rechazo a la repetición constante en la música actual.

En la misma línea crítica, Fito Páez, amigo y ex pareja de Cantilo, también cuestionó en mayo la prevalencia de ciertas fórmulas musicales. Desde Futurock, el compositor rosarino afirmó que “esa música de una sola nota es la que está generando el puto mercado, a mí me aburre”.

Durante la charla con Fabiana, la conductora Julia Mengolini profundizó el análisis señalando que muchas músicas actuales han perdido elementos esenciales como la melodía y la armonía, quedando solo el ritmo. Además, cuestionó el contenido de las letras y su relación con el feminismo: “¿Cómo puede ser que todo sea que muevan el culo?”.

Páez añadió un mensaje para sus colegas mujeres en la música, recordando la diversidad de la música bailable: “Yo pienso que todo se puede bailar, Prince, García, Spinetta, Chico Buarque, Steely Dan, Johnny Mitchell, Aretha Franklin. Se pueden bailar un montón de música, pero si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a garchar toda la noche, es problema tuyo”.

Finalmente, el músico señaló la importancia de la coherencia entre las expresiones artísticas y las luchas sociales: “Después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye más. Hay algo ahí donde los movimientos que no generan estéticas, manifiestos, obras, se caen de alguna forma o están flojos de papeles”.

Fabiana Cantilo, con una carrera consolidada y cinco shows agotados en el estadio Vélez Sarsfield durante el año, continúa marcando su posición frente a las tendencias musicales actuales y manteniendo firme su identidad artística.