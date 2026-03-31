La Municipalidad de la Ciudad de Rawson propone una amplia agenda de actividades religiosas y recreativas para compartir en familia durante Semana Santa, con celebraciones tradicionales, recorridos espirituales y propuestas al aire libre en distintos puntos del departamento.

A partir de este jueves 2 de abril tendrá lugar la Misa de la cena del señor. 21hs. Santuario Inmaculado de María de Fátima (General Acha entre República del Líbano y José Dolores).

Visita a las 7 Iglesias

1. Santuario Nuestra Señora Fátima (General Acha entre Republica del Líbano y José Dolores).

2. Parroquia Ntra. Señora del Tulum (Estados Unidos 2030 S, V° Carolina).

3. Parroquia Ntra. Señora del Valle (Juramento y Brasil, B° Congreso).

4. Parroquia Santa Teresita del (Niño Jesús - Constitución 263 O, B° Güemes).

5. Parroquia Santos Cosme y Damián (José María Paz y Magallanes, V° San Damián).

6. Capilla Stella Maris (Aguilar y Alvares Condarco, B° Buenaventura Luna).

7. Parroquia Ntra. Señora de Andacollo (Av. España 4178 sur, Villa Krause).

Viernes 3 de abril

Vía Crucis por las calles de Villa Krause. 20 hs. Partiendo desde la Parroquia Ntra. Señora de Andacollo al Parque de Rawson (Av. España 4178 sur).

Sábado 4 de abril

Reflexión y naturaleza en Semana Santa. Una propuesta para compartir un espacio para recorrer sitios emblemáticos de Rawson. Concentración: 10 hs. Gruta de Fátima (Gral. Acha antes de José Dolores). El recorrido termina en el Cerro Barboza y se hará el ascenso a la Gruta María Auxiliadora a las 14 hs. La actividad es gratuita y el traslado deberá hacerlo cada participante en su movilidad particular.

Sábado Santo y Domingo de Pascua. En el Santuario Inmaculado de María de Fátima. Sábado a las 21 hs. Solemne Vigilia Pascual. El domingo a las 20 hs: Misa de Pascua de Resurrección (Calle General Acha entre República del Líbano y José Dolores).

En Parroquia Ntra. Señora del Valle, sábado a las 21 hs. Solemne Vigilia Pascual y el domingo 20:30 hs. se hará la Misa de Pascua de Resurrección (Calle Juramento y Brasil, B° Congreso).

Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Sábado 20 hs. Solemne Vigilia Pascual. Domingo 11 a las 20 hs: Misa de Pascua de Resurrección. (Calle Constitución 263 oeste, B° Güemes).

Parroquia Santos Cosme y Damián. Sábado 20 hs: Solemne Vigilia Pascual. Domingo 10 y 20 hs: Misa de Pascua de Resurrección. (Calle José María Paz y Magallanes, V° San Damián).

Parroquia Ntra. Señora de Andacollo. Sábado 21 hs: Solemne Vigilia Pascual. Domingo 9, 11 y 20 hs: Misa de Pascua de Resurrección (Av. España 4178 sur, Villa Krause).

Durante estos días, Rawson se convierte en un espacio de encuentro, espiritualidad y comunidad, invitando a vecinos y visitantes a compartir tradiciones, fortalecer la fe y disfrutar de propuestas que integran cultura, naturaleza y valores.

Inscripciones, con cupo limitado, a través del siguiente enlace para inscribirse.