Un importante robo se produjo en el departamento Rivadavia y tuvo como blanco una empresa dedicada a la distribución de agua, donde delincuentes lograron ingresar tras violentar un portón y sustrajeron diversos elementos de valor, entre ellos una camioneta.

El vehículo fue sustraído el pasado sábado y aún sigue la búsquada.

El hecho fue denunciado por Hernán Manbretti, de 50 años, quien manifestó ser propietario de la firma Agua Noble, ubicada en el barrio Centinela, en una zona de calles proyectadas. Según precisó el damnificado, el episodio delictivo fue constatado el pasado 28 de marzo, alrededor de las 9:00, cuando arribó al lugar y advirtió signos de violencia en el acceso principal.

De acuerdo a su exposición, autores desconocidos ingresaron al predio tras forzar el portón de ingreso y accedieron al patio de la empresa, donde se encontraban distintos bienes utilizados para la actividad comercial. En ese contexto, los delincuentes sustrajeron una camioneta marca Isuzu, modelo KB25, dominio WOI739, de color rojo desgastado, con GNC.

Asimismo, los malvivientes se llevaron una hormigonera de color azul, una carretilla verde con rueda completa y mangos plásticos, además de varias herramientas de albañilería, elementos que eran utilizados en tareas cotidianas dentro del emprendimiento.

El vehículo robado era utilizado por la víctima para el reparto de pedidos de agua en distintos puntos del departamento y solía permanecer estacionado en el interior del predio, en el sector frontal con salida hacia la calle proyectada del barrio.

Tras la denuncia, tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad, que inició las actuaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer el hecho y dar con los responsables. Hasta el momento no se informó sobre detenidos y la investigación continuó en curso, con relevamiento de posibles cámaras de seguridad en la zona y entrevistas a vecinos que pudieran aportar datos de interés para la causa. Según el damnificado no tendría problemas con alguien, para pensar que podrían haber tomado una represalia con él.