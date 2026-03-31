La defensa del menor que protagonizó un ataque armado en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”, en la ciudad santafesina de San Cristóbal, centra su estrategia en un posible brote psicótico vinculado a su estado de salud mental.

El abogado Sebastián Oroño sostuvo que el adolescente es no punible y que no existen indicios de bullying ni de un conflicto previo en el ámbito escolar que haya motivado el hecho. Tampoco hay elementos que indiquen la participación de terceros.

Según explicó el letrado, el joven atravesaba una situación personal compleja y contaba con antecedentes de tratamiento psicológico, además de episodios de autolesiones e intentos de suicidio. Estos aspectos serán clave en el desarrollo de la causa y deberán ser corroborados mediante informes profesionales.

En relación al ataque, los primeros datos indican que no estuvo dirigido contra una víctima específica. De acuerdo a la reconstrucción inicial, el menor habría disparado sin un blanco determinado, hiriendo a varias personas y provocando la muerte de un alumno de 13 años.

Uno de los principales interrogantes de la investigación es el origen del arma utilizada. Hasta el momento, no se pudo establecer cómo el adolescente accedió a la escopeta. Desde la defensa señalaron que la familia asegura no poseer armas y que el joven no tenía interés en ellas.

El menor permanece alojado en un centro de atención para adolescentes en la ciudad de Santa Fe, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.