Hasta ahora, el gobierno de Benjamin Netanyahu solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios como crímenes de guerra o genocidio. A partir de ahora, se extiende a la condena por “terrorismo” entendiéndolo bajo sus términos políticos.

Los legisladores israelíes aprobaron una ley que permite aplicar la pena de muerte a condenados por ataques mortales catalogados como actos de “terrorismo”, una medida que en la práctica afectará principalmente a palestinos y que fue rechazada por países europeos y organismos de Derechos Humanos.



La ley fue aprobada por 62 votos a favor y 48 en contra y fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir. El primer ministro Benjamin Netanyahu votó a favor del texto.

Más presión al pueblo palestino

El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga (salvo excepciones sin definir) a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

La ley establece que cualquier persona “que provoque intencionalmente la muerte de otra con el objetivo de causar daño a un ciudadano o residente israelí, con la intención de acabar con la existencia del Estado de Israel, podrá ser condenada a muerte o a cadena perpetua”.

En el caso de los palestinos en Cisjordania, la pena de muerte se convertiría en el castigo por defecto aplicado a los condenados por ataques mortales que sean calificados como “actos de terrorismo”.

Israel ocupa ilegalmente a Cisjordania desde 1967 y los palestinos que viven en este territorio son juzgados por tribunales militares israelíes, mientras que los colonos israelíes son procesados por el sistema judicial.

La ejecución de la pena, según la normativa, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, mediante ahorcamiento, con regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución.

En los días previos a la votación, Ben Gvir, del partido Poder Judío, portó en su solapa un pin con una soga, en señal de apoyo al proyecto. Y tras la aprobación, miembros de la Knesset (el Parlamento israelí) brindaron con champán.

Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron la medida, criticada también por la ONU y el Consejo de Europa. Según los medios israelíes, funcionarios militares advirtieron repetidamente a los legisladores sobre los problemas que plantea la legislación incluso después de que se suavizara su redacción, señalando que la medida podría violar el derecho internacional y generar órdenes de arresto contra comandantes israelíes en el extranjero.

El ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó en X que Israel no tiene “ninguna soberanía” en los territorios palestinos y dijo que la ley busca “legitimar ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo de una legislación”. En febrero, Amnistía Internacional instó a los legisladores israelíes a rechazar la ley, ya que, según la organización de derechos humanos, “permitiría a los tribunales israelíes ampliar el uso de la pena de muerte con una aplicación discriminatoria contra los palestinos”.

La ONG Asociación por los Derechos Civiles en Israel presentó inmediatamente un recurso ante la Corte Suprema para anular la legislación. La norma entra en conflicto con las leyes fundamentales de Israel que prohíben la discriminación arbitraria. Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, y solo la ha aplicado una vez con la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto.