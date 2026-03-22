La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizó “Ciudad de las cuatro estaciones: San Juan en Otoño”, una propuesta que tuvo como función despedir al verano y recibir con bienvenida al otoño sanjuanino a través de la música, la danza, la gastronomía y las artesanías.

El evento tuvo lugar en la plaza Hipólito Yrigoyen, conocida popularmente como “La Jorobita” y contó con un importante marco de público que se acercó a compartir una tarde-noche cargada de cultura, tradición y encuentro.

Además, la intendenta de Capital, Susana Laciar, destacó el significado de la fecha y la importancia de estos espacios de participación comunitaria el pasado sábado.

“Hoy, 21 de marzo, comienza el otoño. El otoño en San Juan es único, motiva el encuentro, la cultura y la tradición, y nos invita a abrazarnos para seguir construyendo juntos esta ciudad que cada día recupera identidad, cultura y valores, la capital de todos los sanjuaninos”, expresó.

En otro pasaje de su mensaje, la jefa comunal agregó: “Los valores de la Ciudad de San Juan están en cada uno de ustedes: en cada encuentro, en cada obra, en cada servicio, en cada actividad, en cada palabra, en cada diálogo y en cada abrazo sincero que construye nuestra querida ciudad”.

La propuesta artística contó con la presentación de reconocidos artistas y agrupaciones locales, entre ellos Giselle Aldeco, Caile, El 750, Mateo Pintor, Malambo Amazonas y los ballets municipales “San Juan Nuestro Tiempo” y “Sembrando Ilusiones”. La jornada también incluyó un DJ set a cargo de Javi Gon y la conducción de Maru Silva y Edu Farías, quienes acompañaron el desarrollo del espectáculo.

Además, los asistentes pudieron recorrer el paseo de artesanos y disfrutar de una variada oferta gastronómica, consolidando un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.