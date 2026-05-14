Capital logró 700 inserciones laborales con su programa de formación en trabajo

La Ciudad de San Juan dio un paso firme en su estrategia de desarrollo económico con el lanzamiento formal de la oferta educativa 2026 de su Dirección de Empleo. Lejos de ser una oficina administrativa pasiva, la gestión actual transformó esta área en un motor de vinculación laboral que prioriza al sector privado como el único generador de puestos sustentables. Según datos oficiales, desde abril de 2024 a la fecha, un total de 712 personas lograron insertarse en empresas locales gracias a la intermediación municipal.

La intendenta de la Capital, Susana Laciar, explicó a DIARIO HUARPE que esta iniciativa no es un hecho aislado, sino una política de estado fundamentada en el desarrollo sostenible.

“La concepción que mantenemos es que una ciudad que crece es una ciudad que lo hace sí o sí de la mano de un desarrollo sustentable. Concebimos que el empleo genuino, el empleo que es sustentable y que permite el desarrollo de las ciudades lo da el sector privado”, afirmó la jefa comunal.

En ese sentido, destacó que la capacitación de los vecinos es vista como una inversión: “Para nosotros invertir en los cursos de capacitación no es un gasto, es una inversión. Es saber que hay vecinos que quieren llevar a cabo un oficio, un entrenamiento y vincularse con el sistema del trabajo”.

La intendeta de la Capital Susana Laciar junto a funcionarios en el lanzamiento de la oferta educativa 2026. (Foto DIARIO HUARPE)

Los números del éxito laboral

El impacto de la Bolsa de Empleo municipal se refleja en un crecimiento sostenido de las incorporaciones. En 2024, fueron 118 las personas que consiguieron trabajo; en 2025, la cifra ascendió a 269; y en lo que va del primer cuatrimestre de 2026, ya se registran 325 nuevas incorporaciones. Estas cifras son el resultado de un trabajo de "golpear puertas" a pymes y grandes firmas, ofreciendo perfiles calificados que surgen de los propios talleres municipales.

Por su parte, el director de la oficina de empleo, Antonio Díaz Ariza, explicó que el objetivo es profesionalizar la dependencia para competir con consultoras privadas de Recursos Humanos.

“Nosotros queremos competir con las consultoras privadas y es lo que estamos tratando de hacer profesionalizando la oficina. Le golpeamos las puertas a las empresas todos los días”, señaló el funcionario.

Este enfoque ha permitido que franquicias internacionales como KFC, o marcas como Denny’s y Medias Lunas Calentitas, entre otros, confíen la selección de todo su personal a la bolsa municipal.

Oferta educativa 2026 y nuevos desafíos

Para este año, la Escuela de Oficios (creada en 2024) ofrece una currícula variada que responde a las necesidades del mercado. Entre los cursos destacados se encuentran robótica, informática, desarrollo web, marketing digital, administración de empresas, refrigeración, soldadura y mecánica automotor. Además, se incluyeron capacitaciones específicas como mecánica para la asociación de mujeres taxistas y servicios de hotelería, barman y mozo.

Díaz Ariza resaltó que la oficina no deja solos a los postulantes: “Podemos brindarles a las empresas solamente tres postulantes por cada puesto y ahorrarles un enorme costo operativo en seleccionar currículum, además los acompañamos cuando hacen el alta temprana y hacemos mediación”.

Emprendedurismo y economía circular

La gestión también hace foco en el Registro Único de Emprendedores (RUE) para concentrar y potenciar a los productores locales, permitiendo que talentos capitalinos ganen visibilidad a nivel provincial.

Un punto destacado de la política social y ambiental es el programa de economía circular, que fue premiado por la ONU. Este sistema consiste en que las empresas de la bolsa de empleo provean sus sobrantes de producción (scrap) a 14 instituciones de personas con discapacidad, quienes transforman esos materiales en nuevos productos para la venta. “Ellos con esos productos elaboran, le dan un nuevo uso a estos materiales y a partir de ahí los venden, tienen ingresos”, concluyó Díaz Ariza sobre este círculo virtuoso que une inclusión, ambiente y trabajo.