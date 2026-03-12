TAPA:

Un fuerte escándalo político sacude a la provincia de Misiones luego de que el intendente de la localidad de Caraguatay, Mario Peyer, fuera denunciado por abuso sexual por parte de una trabajadora del Concejo Deliberante local. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico y posteriormente ratificada en el Juzgado de Instrucción N.º 1 de esa ciudad.

La denunciante, una mujer de 30 años que se desempeña en el ámbito legislativo municipal, aseguró que los episodios de acoso habrían comenzado a mediados del año pasado y que el hecho más grave ocurrió en septiembre dentro del edificio del Concejo Deliberante. Según su relato judicial, el intendente habría cerrado la puerta de una oficina y, tras un forcejeo, habría abusado sexualmente de ella.

De acuerdo con la presentación judicial, el funcionario previamente la habría citado a su despacho para hablar sobre cuestiones laborales relacionadas con su continuidad en el trabajo. En ese encuentro, la denunciante afirma que el jefe comunal tuvo comportamientos inapropiados, como tomarle las manos y hacer insinuaciones.

La mujer también aseguró que, tras el presunto abuso, el intendente le habría sugerido que no realizara la denuncia porque “nadie le iba a creer” y además la habría amenazado con gestionar el traslado laboral de su pareja, quien trabaja como policía.

El caso sumó otro episodio reciente cuando la denunciante volvió a presentarse ante la Justicia para denunciar amenazas, ya que afirmó que el intendente pasó por el frente de su casa y le dejó un mensaje intimidante desde su vehículo.

Ante la gravedad de la acusación, el juez interviniente ordenó allanamientos en el edificio municipal, en el domicilio del intendente y en una camioneta utilizada por el funcionario, donde se secuestraron celulares y equipos informáticos que serán analizados en pericias técnicas.

Mientras avanza la investigación, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, le sugirió al jefe comunal que solicite licencia hasta que se esclarezca su situación judicial. Por el momento, Peyer continúa en libertad debido a la inmunidad legal que protege a intendentes y concejales, salvo que sean detenidos en flagrancia.

La causa sigue en etapa de investigación y la Justicia deberá determinar si existen pruebas suficientes para avanzar con imputaciones formales o un eventual proceso de desafuero dentro del Concejo Deliberante local.