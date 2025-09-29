Una nueva opción en el mundo fintech está generando gran interés en Argentina: Cuenta Digital Mi Carrefour, la billetera virtual lanzada por el gigante francés del retail en el país, que promete la mejor tasa del mercado y beneficios exclusivos para sus usuarios.

Aunque Carrefour Argentina está en proceso de venta, la empresa sorprendió al presentar esta plataforma financiera digital que ofrece un rendimiento anual nominal (TNA) del 43%, cifra que planea mantener durante octubre para atraer clientes.

La billetera funciona de manera similar a otras fintech reconocidas como Mercado Pago, Naranja X, Ualá o Personal Pay, permitiendo realizar pagos de servicios, transferencias y ofreciendo una tarjeta prepaga virtual Mastercard sin costo.

Además, los usuarios que descarguen y se registren podrán acceder a un 30% de descuento en viajes en Subte, con un tope de reintegro de $400 por viaje y hasta $12.000 mensuales. También se aplicará un 10% de descuento acumulable todos los sábados y domingos en las sucursales de Carrefour.

Mariana Lope, presidenta y gerente general del Banco de Servicios Financieros de Carrefour, destacó: “Con este lanzamiento queremos acercar una propuesta que combina lo mejor del mundo fintech —agilidad, simplicidad y beneficios concretos— con el respaldo de un banco que tiene 27 años de trayectoria y está regulado por el Banco Central”.