Soledad Pastorutti reveló la verdad de la pelea con su hermana
POR REDACCIÓN
Soledad Pastorutti se ha consolidado en la historia del folklore argentino. Aunque ha explorado nuevos rumbos, sigue siendo una artista consagrada que, en sus inicios, compartía el escenario con su hermana, Natalia Pastorutti.
Si bien Natalia continúa cantando y subiéndose a los escenarios, también ejerce su profesión de abogada y combina ambas actividades cuando le es posible. Hablando sobre estos comienzos, la artista, conocida como La Sole, detalló el importante papel de su padre, Omar Pastorutti, en el desarrollo de la carrera de ambas.
En una entrevista para Caras TV, Soledad compartió cómo fue el apoyo parental: “Mi papá apostó a las dos, nunca hizo diferencia con mi hermana”. A pesar de haber sido criadas bajo el mismo techo, la artista subrayó sus diferencias personales, indicando: “Somos muy diferentes de carácter, pero mis papás nos criaron iguales. Hasta a veces nos vestían iguales”.
A pesar de la impecable trayectoria lograda, Soledad reveló una incertidumbre inicial sobre si este era el camino que deseaba seguir, un sentimiento que compartía con su hermana: “Yo no sé si quería ser cantante. Lo mismo mi hermana”, explicó.
Los inicios de su carrera estuvieron marcados por la falta de público, lo cual era un gran desafío. La Sole confesó: “A mí me molestaba mucho cantar para sillas vacías… me bajoneaba un montón”. Fue en esos momentos difíciles donde la intervención de Omar Pastorutti resultó clave, ya que su padre le brindaba ánimo diciéndole: “No te preocupes, canta para mí”. Según Soledad, su progenitor actuaba como su “telepronter humano”.