Internaron de urgencia a Ivana Figueiras y culparon a Cvitanich

Ivana Figueiras debió ser internada el fin de semana, en medio del escándalo que involucra a Darío Cvitanich y Chechu Bonelli. La noticia de su internación fue confirmada por su socia, Carolina, quien detalló que Figueiras se encuentra atravesando un momento delicado, habiendo recibido mucho "hate" en redes sociales.

Carolina, socia de la modelo, reveló en un diálogo con "A La Tarde" (América TV) la gravedad de la situación, señalando que “Ivana está muy mal, muy triste”. La modelo ha tomado la decisión de frenar su actividad, ya que actualmente “no está viniendo a trabajar”.

Publicidad

La crisis emocional de Ivana se debe a que “Hace mucho que viene soportando comentarios, hay un ensañamiento con ella”, explicó su socia. Este conflicto familiar se ha visto complejizado por detalles desconocidos hasta ahora, como que “La niñera de Chechu le mandó mensajes a Ivana”.

Uno de los principales puntos de controversia mediática ha sido si la relación entre Ivana y Darío se inició mientras él aún estaba con Chechu Bonelli. Sin embargo, la socia de Figueiras fue clara al asegurar que “Él estaba separado cuando Ivana lo conoció”.

Publicidad

La modelo ha enfrentado comparaciones incómodas en redes sociales, incluso siendo comparada con la China Suárez. Al exponer un mensaje de una usuaria que le escribió “La Tatiana cool”, Ivana recogió el guante y contestó: “Todavía no entiendo si es un insulto o un halago”.

Previamente, Ivana Figueiras había manifestado su furia contra Chechu Bonelli, indicando: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada, la pobrecita”.