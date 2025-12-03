La grave amenaza de Yanina Latorre a Wanda Nara: "Voy afilada"

Yanina Latorre ocupará el lugar de Maxi López por una semana en MasterChef Celebrity. La conductora, que está "algo preocupada porque nunca cocinó bajo presión", adelantó que su incorporación responde a un rol específico dentro del programa de Telefe.

El motivo del reemplazo de Maxi López se debe a que el exfutbolista viaja a Suiza para reunirse con su esposa, a la espera del nacimiento de su hijo. Latorre confirmó que las grabaciones se realizarán la próxima semana.

Al referirse a su rol, la periodista fue categórica, sugiriendo que el canal espera un fuerte cruce con la conductora principal, Wanda Nara: "¿Para qué te crees que me contratan? No es para hacer un cupcake". Latorre ya anticipó su postura frente a Wanda, expresando sin rodeos: "Yo voy a ir más afilada que ella".

Latorre planea utilizar la información que obtuvo previamente de Maxi López en una entrevista en SQP. Sobre su estrategia, la periodista detalló: "Me voy a grabar la nota que le hice a Maxi y le voy a repreguntar cada cosa que me declaró él". En aquella entrevista, Maxi López recordó su pasado con Wanda Nara, sus enojos con ella y Mauro Icardi, y su experiencia como padre a la distancia, llegando incluso a sugerir que Wanda le fue infiel, además de desearle "buenos deseos a Icardi".

A pesar de su plan de confrontación, Yanina Latorre intentó establecer un contacto cordial con Wanda. "Ayer le escribí a Wanda, le dije que Maxi fue un divino, le pregunté si vio la entrevista y le conté que ya firmé el contrato, pero no me contestó", relató Yanina, añadiendo una confesión emotiva: "No tengo dignidad".

El ingreso de Latorre también generó tensiones colaterales. Ángel de Brito adelantó que Marixa Balli no estaría muy conforme con la incorporación. Yanina comentó sobre este supuesto malestar: "Él dice que ella se fue enojada conmigo porque había alguien que le llenaba la cabeza en contra mía". Sin embargo, Latorre aseguró que sus intenciones son claras: "Yo no voy a competir ni a joder a nadie, voy a encontrarme con Wanda".