Después de 43 años de operación en el país, Carrefour Argentina inició el proceso para vender su filial local, valorada en aproximadamente USD 1.000 millones. La multinacional francesa busca un comprador o un socio nacional para esta transacción que ha generado gran interés entre importantes actores del mercado supermercadista argentino.

Alfredo Coto aparece como el principal candidato para adquirir la cadena, apoyado por su hijo Germán y asesorado por la consultora S+R y la exdirectiva Isela Costantini. Sin embargo, enfrenta la competencia de dos rivales fuertes: Francisco de Narváez, propietario de ChangoMás tras la adquisición de Walmart en 2020, y la familia Braun, dueña de La Anónima, aunque con menor perfil público.

Publicidad

La operación resulta atractiva por la magnitud de Carrefour en Argentina: la cadena cuenta con 17.000 empleados, 690 sucursales distribuidas en 22 provincias y 100 municipios, además de un banco propio y activos inmobiliarios estratégicos. No obstante, existen desafíos importantes, como la imposibilidad de continuar usando la marca Carrefour en el país y la gestión de posibles juicios laborales, aspectos que pueden complicar la negociación y afectar el valor final.

El objetivo de Alfredo Coto es ampliar su presencia a nivel nacional y consolidar segmentos donde Carrefour ya opera, especialmente con la red Carrefour Express en ciudades y barrios. Por su parte, Francisco de Narváez busca integrar la cadena con ChangoMás para diversificar formatos y fortalecer su poder de negociación con proveedores, y según fuentes bancarias, ya está gestionando financiamiento para la compra.

Publicidad

Actualmente, Carrefour Argentina opera más de 680 locales en casi todas las provincias, exceptuando Santiago del Estero, Misiones y Tierra del Fuego, bajo diversos formatos como hipermercado, Market, Express, comercio online y mayorista. La decisión de la multinacional responde a un mercado local limitado en tamaño, con un consumo restringido, inflación persistente y dificultades para mantener márgenes rentables.

La estrategia global del CEO Alexandre Bompard apunta a focalizar esfuerzos en mercados clave como Francia, España y Brasil, lo que explica la salida de Argentina después de más de cuatro décadas de presencia.