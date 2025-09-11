En el marco del mes de Sarmiento, la Casa Natal del prócer de San Juan propone una variada agenda cultural y educativa. Arturo Sánchez, licenciado en Turismo y guía del museo, adelantó a DIARIO HUARPE que septiembre estará marcado por actividades que rescatan la figura y el legado de Domingo Faustino Sarmiento.

La programación comienza este jueves 11 de septiembre, a las 11, con un acto oficial junto al Gobierno de San Juan, en conmemoración de los 137 años del paso a la inmortalidad del Maestro de América. Ese mismo día, a las 16 horas, habrá una visita guiada especial titulada "Habla el monumento", enfocada en la historia patrimonial de la casa y sus transformaciones a lo largo del tiempo, especialmente tras los terremotos que marcaron la provincia.

Más tarde, a las 17 horas, se desarrollará el circuito urbano "Caminos de la Educación", en conjunto con la Municipalidad de la Capital. El recorrido propone una caminata por distintos hitos relacionados con la vida de Sarmiento, desde su niñez hasta su adultez.

La agenda continúa el viernes 12 de septiembre a las 18, con la charla "Sarmiento constructor de la ciudadanía", organizada por la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, una oportunidad para reflexionar sobre su legado cívico y el rol de la masonería en la historia.

El sábado 13 de septiembre a las 15:45 se dictará el taller infantil "Construcción de herramientas para una mente curiosa", que abordará la inteligencia emocional y su aplicación en la vida cotidiana de los más chicos. Finalmente, el 14 de septiembre a las 10:30, se desarrollará el ateneo literario "Foro Sarmientino de pensamiento sobre la libertad", un espacio de debate abierto en la biblioteca del museo.

Todas las actividades son gratuitas y están abiertas a toda la comunidad. Desde la Casa Natal invitaron a seguir las redes sociales oficiales Facebook e Instagram, bajo el nombre de Casa Natal de Sarmiento para conocer más detalles y actualizaciones de la programación.