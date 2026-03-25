Casi 40.000 argentinos ya cruzaron a Brasil y lograron insertarse en el mercado laboral del país vecino, en un fenómeno que creció de manera acelerada y que refleja el impacto de la crisis económica en las zonas de frontera.

El dato surge de los registros del CPF (el documento obligatorio para trabajar en Brasil), cuya tramitación por parte de ciudadanos argentinos se disparó en el último año, pasando de unos 8.000 casos anuales a cerca de 40.000 en 2025.

Este crecimiento, cercano al 500%, marca un cambio estructural en la dinámica laboral de la frontera, especialmente en provincias como Misiones, donde históricamente existían cruces temporarios, pero no en la escala actual.

El fenómeno está impulsado principalmente por la falta de empleo y la caída de ingresos en Argentina, lo que empuja a trabajadores, sobre todo del sector rural, a buscar oportunidades en Brasil, donde acceden a empleos en agricultura, construcción y servicios.

Además, el CPF no solo habilita a trabajar de manera formal, sino también a acceder a servicios básicos como salud pública, educación, cuentas bancarias y cobro de salarios, lo que facilita la inserción laboral y social en el país vecino.

Si bien la cifra oficial ronda los 40.000 trabajadores registrados, especialistas advierten que el número real podría ser mayor, ya que muchos cruzan la frontera de manera informal o por períodos cortos para realizar tareas temporarias o “changas”.

El aumento del flujo migratorio laboral también expone una transformación en la economía regional, donde el cruce hacia Brasil deja de ser una práctica ocasional y se convierte en una estrategia sostenida de supervivencia para miles de familias.