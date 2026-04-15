Demoras y largas filas de jubilados en tribunales por cambios en la firma de poderes

Una extensa fila de personas se formó en las primeras horas de este miércoles en dependencias del fuero federal en San Juan, luego de la implementación de un nuevo requisito para la firma de poderes judiciales. La medida, que obliga a los interesados a presentarse personalmente ante el juzgado, generó demoras y malestar, especialmente entre jubilados que debieron esperar durante varias horas para ser atendidos.

Según explicó la asesora legal Sandra Adarvez, la situación se originó a partir de una notificación reciente del juzgado que modificó el procedimiento habitual. “Nos llegó esta semana una notificación diciéndonos que los poderes que se firmaban de forma presencial con los abogados patrocinantes ya no se podían hacer así, sino que tenían que venir al juzgado a firmarlo delante de los secretarios o del personal”, indicó. De acuerdo con lo informado, la decisión responde a irregularidades detectadas en la firma de poderes, entre ellas casos en los que se habrían registrado documentos a nombre de personas fallecidas.

La nueva modalidad comenzó a aplicarse esta semana y concentra la atención únicamente los días miércoles, en el horario de 8 a 12. Sin embargo, la jornada evidenció dificultades en la organización. “Nos citaron a las 8 de la mañana. Yo llegué 8:10 y la puerta recién se abrió a las 9”, señaló Adarvez, quien agregó que durante las primeras horas “han tardado como dos horas y algo en atender a ocho personas”.

La escena se vio marcada por una larga fila que se extendía en el exterior del edificio, con personas que aguardaban desde temprano para poder completar el trámite. Entre ellas, se encontraban varios jubilados provenientes de otros departamentos. “Hay mucha gente que viene de Jáchal, como mis jubilados que son seis, y han tenido que hacer cola desde las 8:30 hasta que recién están saliendo”, detalló.

El trámite está vinculado a presentaciones en el fuero federal, principalmente por reclamos ante organismos como ANSES o ARCA, así como por haberes jubilatorios. En muchos casos, se trata de docentes —tanto universitarios como provinciales— cuyas jubilaciones dependen del sistema nacional. “Son todos jubilados”, remarcó la asesora.

La exigencia de firmar nuevamente los poderes no solo genera demoras en la atención, sino que también impacta en los procesos judiciales en curso. “Si recién van a iniciar el juicio, retrasa el inicio. En mi caso, estaban todos ya con el juicio iniciado y nos han detenido los juicios para poder firmar el poder. Hasta que no tengamos este poder firmado, no pueden continuar”, explicó.

Aunque durante la mañana se sumó más personal para agilizar la atención, la jornada dejó en evidencia las dificultades que implica la implementación del nuevo sistema, en especial para personas mayores que deben trasladarse desde distintos puntos de la provincia y afrontar largas esperas para cumplir con un requisito que ahora resulta indispensable para avanzar en sus causas.