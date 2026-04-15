La licitación en Calingasta por la red eléctrica dio un paso clave con la apertura de sobres que definió a tres empresas en carrera, en un proceso impulsado para mejorar el servicio eléctrico en el departamento y garantizar obras largamente esperadas por los usuarios.

Este martes 14 de abril se concretó la apertura del Sobre N° 2 correspondiente a la Licitación Pública N° 01/2026, en la sede del Ente Provincial Regulador de la Electricidad. En esta instancia se conocieron las propuestas económicas de las firmas interesadas en ejecutar el plan de obras que apunta a transformar el sistema eléctrico en Calingasta.

Las empresas que avanzaron en el proceso son OPELMEC S.A., la unión transitoria SINEC S.A.-RESERV SRL y SERGIO CHICONI SRL. Cada una presentó su oferta en busca de quedarse con un contrato clave para el futuro energético del departamento.

El acto estuvo encabezado por el Directorio del EPRE, con la participación del presidente interino Raúl López y el vicepresidente Roberto Ferrero. Además, intervino la escribana Analía Belén Cisterino Castillo, de la Escribanía Mayor de Gobierno, quien certificó la transparencia del procedimiento.

También estuvieron presentes representantes de la Municipalidad de Calingasta, usuarios del departamento y delegados de las empresas oferentes, en un marco que buscó garantizar la participación y el control institucional en una etapa determinante.

Un plan para mejorar el servicio eléctrico

La licitación se enmarca en el Plan de Obras para la Mejora de la Calidad del Servicio, que abarca Villa Calingasta, Barreal, Sorocayense, Tamberías y zonas cercanas. Se trata de una iniciativa incluida en el Programa de Remediación Obligatorio y Vinculante, diseñado para dar respuesta a problemas históricos del suministro.

El objetivo central es ejecutar obras de infraestructura y provisión de equipamiento que permitan estabilizar la red, reducir cortes y acompañar el crecimiento de la demanda en la región.

Con esta instancia cumplida, el proceso entra ahora en una fase técnica. Las áreas especializadas del EPRE analizarán las ofertas económicas presentadas por las empresas para determinar cuál cumple mejor con los criterios establecidos en el pliego.

La futura adjudicación definirá quién tendrá a su cargo la ejecución de un proyecto considerado estratégico, no solo por su impacto en la calidad del servicio, sino también por su influencia en el desarrollo productivo y social del departamento.

Expectativa tras años de reclamos

La apertura de sobres marca un nuevo avance en una demanda sostenida durante años por los vecinos de Calingasta, quienes han reclamado mejoras en el suministro eléctrico ante fallas recurrentes.

Ahora, la expectativa está puesta en la resolución final de la licitación y en el inicio de obras que prometen cambiar el panorama energético local y brindar mayor previsibilidad a hogares, comercios y emprendimientos productivos.