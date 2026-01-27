El violento choque ocurrido el 14 de enero en la zona de La Frontera de Pinamar, que involucró un vehículo todo-terreno Can-Am Maverick (UTV) y una camioneta Volkswagen Amarok, dejó a Bastián, un niño de ocho años, con graves heridas y generó una investigación judicial en curso. Este lunes, fuentes del caso confirmaron que los conductores del UTV y la camioneta dieron positivo en alcohol tras la pericia toxicológica.

Se trata de Noami Quirós, amiga del padre del niño, y de Manuel Molinari, conductor de la Amarok. Según el informe, Quirós, de 24 años, presentó un nivel de alcohol superior al del empresario imputado, Maximiliano Jeréz, padre de Bastián, cuyo resultado fue negativo. Ninguno de los tres involucrados presentó rastros de estupefacientes.

La pericia químico-toxicológica se realizó en el Laboratorio de la Policía Científica de Dolores, con participación de un perito designado por la defensa de Jeréz, quien supervisó el procedimiento y verificó cada paso del análisis, garantizando la posibilidad de una contrapericia.

Mientras tanto, Bastián continúa internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Este sábado fue sometido a su sexta cirugía, que incluyó fijación cervical y traqueostomía. Según el último parte médico, se encuentra estable en la unidad de terapia intensiva tras sufrir lesiones graves en el cerebro y la columna cervical.

El accidente ocurrió cuando el UTV transportaba al niño junto a su padre, dos hermanas y la conductora Quirós, y colisionó con la Amarok de Molinari. Como parte de la investigación, el Juzgado de Garantías Departamental de Villa Gesell ordenó el secuestro de ambos vehículos, incluyendo sistemas electrónicos, grabadores de datos y manuales de usuario, con el objetivo de reconstruir la mecánica del accidente.

El fiscal Sergio García solicitó la medida para preservar pruebas fundamentales y permitir el análisis técnico de los dispositivos de ambos rodados, en el marco de la causa que investiga lesiones culposas agravadas.