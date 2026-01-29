Caso Loan: 800 testigos y una recompensa récord de $20 millones

El próximo 27 de febrero comenzará el juicio oral para esclarecer la desaparición de Loan Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en un paraje rural de Corrientes. El Tribunal Oral Federal de la provincia ratificó a inicios de enero la realización de la audiencia preliminar, paso fundamental para organizar la producción de pruebas en un proceso de gran magnitud donde la Fiscalía presentará cerca de 800 testigos.

En el banquillo de los acusados estarán María Victoria Caillava y Carlos Pérez, señalados como presuntos organizadores de la sustracción, junto a Laudelina Peña, Mónica Millapi, Daniel Ramírez, Antonio Benítez y el comisario Walter Maciel. Al tratarse de una víctima menor de cinco años, el delito contempla penas de entre 5 y 15 años de prisión. Asimismo, diez personas más enfrentarán cargos por delitos vinculados al encubrimiento, la manipulación de testimonios y la defraudación a la administración pública, maniobras que la Fiscalía considera determinantes para desviar la búsqueda durante los primeros días.

El fiscal federal Carlos Schaefer, a cargo de la investigación, brindó precisiones sobre los avances del caso y afirmó que "está acreditado que Loan fue sustraído y trasladado en un vehículo", aunque reconoció que "lo que aún no pudo determinarse es el destino final ni el motivo del hecho". El funcionario destacó que "el lugar donde ocurrió la desaparición fue elegido de manera deliberada, ya que se trataba de una zona sin cámaras ni controles, lo que facilitó la comisión del delito".

Sobre las irregularidades detectadas, Schaefer recordó "la aparición de un botín plantado que durante semanas orientó erróneamente la causa", describiéndolo como una puesta en escena armada que involucró a personal policial. De cara al desarrollo del debate, el fiscal señaló que "muchas veces los imputados terminan aportando información clave" y consideró que las audiencias podrían revelar quiénes financiaron o impulsaron las maniobras de encubrimiento, especialmente cuando los acusados deban declarar frente a la familia del niño.

En paralelo al proceso judicial, el Gobierno nacional elevó a 20 millones de pesos la recompensa para quienes aporten información sobre el paradero del menor, medida oficializada en la Resolución 51/2026 firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Cualquier dato relevante puede comunicarse de forma anónima a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.