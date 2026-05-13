Un hombre fue aprehendido tras sustraer un aire acondicionado portátil de una vivienda del Barrio La Estación y protagonizar una persecución que terminó en el interior del Parque de Rawson. El hecho ocurrió alrededor de las 22:14 y fue abordado mediante el procedimiento especial de flagrancia.

De acuerdo a fuentes policiales, personal de la Motorizada N° 02 realizaba recorridas de prevención cuando fue comisionado por el operador del CISEM hacia una vivienda ubicada en la manzana 9, casa 1, donde se estaba produciendo un ilícito. Al arribar a la zona, en inmediaciones de calle Larrea y Boulevard Sarmiento, los efectivos fueron interceptados por el damnificado, identificado como Martín Javier A., de 46 años, quien señaló a un sujeto que huía con un elemento sustraído y al que venía siguiendo.

El delincuente abandonó el objeto para huir, pero fue atrapado.

Ante esa situación, los uniformados dieron la voz de alto al sospechoso, quien arrojó un bulto y continuó la fuga hacia el norte por calle Larrea. En su intento de escape, el individuo escaló el portón de una vivienda ubicada en la manzana 29, casa 4 del mismo barrio, ingresó a la cochera y luego trepó un muro trasero que da al Parque de Rawson, hacia donde saltó para continuar la huida.

La persecución se extendió por unos metros dentro del espacio verde, donde finalmente el sujeto fue interceptado y aprehendido en una de las calles internas del parque. Posteriormente, los efectivos procedieron al secuestro del elemento descartado durante la fuga, tratándose de un aire acondicionado portátil marca ALE, de color blanco con detalles negros, que se encontraba en su caja y en excelente estado, con sus manuales y accesorios.

El detenido fue identificado como Lucas Paul Mazzaforte, de 31 años, domiciliado en Villa Guzmán, Rawson. Tras el procedimiento, se dio intervención al sistema acusatorio, haciéndose presente en el lugar el ayudante fiscal de Flagrancia, Sebastián Miranda, quien, interiorizado de lo ocurrido, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

La causa fue caratulada como hurto simple, quedando el acusado a disposición de la Justicia, mientras que el efecto recuperado fue restituido a su propietario conforme a las medidas judiciales vigentes.