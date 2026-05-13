La Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevó adelante una nueva jornada de fortalecimiento institucional con la entrega de documentación jurídica y contable a distintas entidades intermedias del departamento.

La actividad fue impulsada a través de la Dirección de Comunidades y se enmarca dentro de las políticas de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Comunitario que desarrolla el municipio capitalino.

El acto contó con la presencia de la intendenta Susana Laciar, junto a concejales, funcionarios municipales y representantes de las instituciones beneficiadas.

La intendente de la comuna y demás funcionarios.

También participaron el secretario de Gobierno, Juan Sansó; el director de Comunidades, Leonardo Videla; y el contador Oscar Lahoz, quien estuvo a cargo del proceso de regularización de los libros jurídico-contables.

Desde el municipio indicaron que el objetivo de estas acciones es acompañar a las organizaciones sociales y comunitarias en la consolidación de su funcionamiento institucional y administrativo.

Además, remarcaron que la regularización jurídica permite fortalecer la capacidad de gestión, representación y participación de las entidades en beneficio de los vecinos de Capital.

Uniones vecinales, asociaciones y centros de jubilados participaron del acto.

Durante la actividad recibieron documentación distintas uniones vecinales, asociaciones civiles y centros de jubilados del departamento.

Entre las instituciones alcanzadas estuvieron la Unión Vecinal Barrio Tulum, la Asociación Civil Airsoft, la Unión Vecinal Residencial Chacabuco, la Unión Vecinal Barrio Carolina II, el Centro de Jubilados Alborada, la Unión Vecinal Propietarios Villa Nueva Palermo y la Unión Vecinal Barrio Parque Universitario.

Desde la comuna señalaron que continuarán desarrollando herramientas de asesoramiento y acompañamiento para fortalecer el trabajo conjunto con las organizaciones intermedias de la Ciudad de San Juan.