El pasado 15 de marzo, una mujer de 71 años fue hallada muerta en el interior de su casa, en el barrio Cruz del Sur, Rawson. Varias fueron las hipótesis de lo sucedido al punto tal que fue necesario una Junta Médica al momento de la autopsia para determinar finalmente la causa de muerte y si se trató de un homicidio o fue consecuencia de causas naturales. Finalmente, fuentes allegadas a la investigación determinaron que se trató de una muerte violenta, es decir un homicidio. A partir de esto, el pasado viernes se realizó la detención de un hombre que vive a 200 metros de la víctima y se presume podría ser el autor del hecho.

Rosalba Albarracín vivía sola. El pasado miércoles su cuerpo sin vida fue hallado con varios golpes en la zona del rostro. Tras el hecho se comenzó una investigación para determinar qué fue lo que sucedió en el interior de esa vivienda. Fuentes calificadas confirmaron a DIARIO HUARPE que gracias a la autopsia se determinó que el cadáver presentaba serias heridas en la zona de la cabeza.

Con esta primicia, se comenzó la investigación para intentar esclarecer lo sucedido y si se trató de un femicidio o un homicidio. Según detallaron a este medio, en la tarde del viernes se procedió a la detención de un hombre con historial de robos violentos, que vive a 200 metros de la escena del crimen y que ya había estado detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, pero que desde el pasado mes de febrero, tras tener la posibilidad de salidas transitorias, no había regresado.

El hombre, de quien no precisaron identidad para no entorpecer la causa, en la mañana de ese mismo 15 de marzo había cometido un violento robo en una casa de calle Mendoza y Sivori, también en el departamento Rawson. Según precisaron, el ladrón ingresó a ese domicilio y amenazó a una mujer con un arma blanca y se llevó una moto y un teléfono celular. Gracias a este hecho y la identificación de la víctima, se llegó hasta el domicilio del presunto homicida de Rosalía Albarracín, ya que la escena del crimen aseguraron que tiene características similares al modus operandi del joven de unos 30 años con un frondoso historial por robos.

Del interior de la casa detallaron que no faltan elementos y a primera vista, no faltaría dinero. Al momento del allanamiento, se encontró en dos lugares diferentes una baja suma de dinero, pero familiares aseguraron desconocer si la víctima fatal contaba con alguna suma fuerte de dinero escondida. Es por ello que aún no es posible determinar si se trató de un robo o no y el hombre actualmente detenido no está acusado del hecho.