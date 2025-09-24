El peronismo de Calingasta mostró una imagen de unidad de cara a las próximas elecciones legislativas nacionales, pero el principal referente del sector crítico del PJ departamental, el diputado provincial Jorge Castañeda, se encargó de aclarar que este acercamiento es puramente electoral y en apoyo a Cristian Andino, pero que la interna contra la gestión local que encabeza Sebastián Carbajal sigue intacta.

La movida política se concretó tras una reunión en la que el diputado Castañeda y su equipo se encontraron con el candidato a diputado nacional, Cristian Andino, antes de que este último dejara el departamento. Castañeda, quien es diputado departamental por Calingasta, señaló que el encuentro sirvió para “reafirmar mi voto hacia el partido, hacia el candidato del partido que es Cristian”, expresó en la entrevista que dio para San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1.

Publicidad

No obstante, el también legislador provincial por Calingasta fue enfático en desvincular su apoyo a la lista oficialista de cualquier aval a la actual administración municipal, liderada por Sebastián Carvajal. “El resultado fue que nosotros vamos a acompañar a Cristian Andino, pero no vamos a validar la gestión del intendente actual, porque me parece que es pésima”, sentenció Castañeda.

El diputado, quien se define como peronista y militante permanente del Movimiento Nacional Justicialista, subrayó la importancia de dejar claro el límite de este apoyo electoral: “Es una cuestión que nos vamos a encargar de hacérselo saber a nuestra gente, que más allá de nuestro voto, que no se tome como que estamos avalando una gestión”.

Publicidad

La unidad en el plano legislativo contrasta con la dureza de las críticas vertidas por Castañeda contra Carbajal. El diputado provincial calificó la gestión municipal como “muy mala” y apuntó a la falta de obras, la ausencia de apoyo a los productores, la carencia de promoción turística y el incumplimiento de las normativas de responsabilidad fiscal.

Incluso, mencionó que la relación personal con el intendente está “totalmente rota”. En este marco, Castañeda se preguntó: “no podés avalar con un voto una gestión de esa naturaleza”.

Publicidad

El legislador enfatizó que, aunque él vote las cosas que considera buenas para la provincia, la situación en Calingasta es preocupante. “No hay gestión. Si usted hubiese estado el fin de semana en Calingasta, hubiera habido hubiera visto que no había turismo, porque no hay gestión en turismo. Tampoco hay gestión en cuanto a la minería”, detalló.

Para Castañeda, las próximas elecciones de medio término serán un "plebiscito" a todas las gestiones, incluida la local. “En la provincia no va a ser muy distinto… va a haber un plebiscito a la gestión, a la gestión nacional, a la gestión provincial y a las gestiones municipales”, aseguró. Mencionó además que, recorriendo el departamento, nota “el mal humor y el enojo del vecino hacia la gestión municipal”.

Respecto a su futuro político y la posibilidad de volver a dirigir el municipio en 2027, el diputado afirmó que primero “hay que leer la elección del 26 de octubre, hay que ver qué es lo que dicen las unas. El pueblo cuando habla jamás se equivoca”, dijo en radio Amanecer. Lo que está claro, por ahora, es que la tregua peronista de Calingasta es solo por los votos en la urna legislativa.