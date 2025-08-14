El 14 de agosto de 2025, a las 1.45 horas, en jurisdicción de la Comisaría 9°, en Caucete, se registró un robo agravado por el uso de arma blanca en calle Cabot, antes de Juan José Bustos. La víctima, un hombre de 34 años, denunció que una persona conocida como “Kity” le sustrajo una mochila de color negro que contenía un documento nacional de identidad y un candado para bicicleta. El presunto autor vestía un buzo gris y pantalón negro.

A partir de la descripción aportada, personal policial realizó recorridas por el Barrio Área II y, en Calle 25 de Mayo y Huarpes, identificó a un individuo con características similares. Al intentar entrevistarlo, el hombre huyó y arrojó un objeto. Fue alcanzado y detenido en el lugar, siendo identificado como Jairo Emanuel Amaya, de 29 años.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que Amaya tenía en su bolsillo el DNI de la víctima y, en la zona donde descartó un objeto, encontraron una parte de tijera de color plateado. La Unidad Fiscal de Flagrancia intervino en el hecho, con la actuación inicial del fiscal Jorge Sánchez y la posterior presencia en el lugar del fiscal Agustín Caballero Vidal.