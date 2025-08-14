En un rápido y coordinado procedimiento policial, las autoridades lograron la detención de dos sujetos implicados en un robo agravado a la Verdulería Joaquina, ubicada en calle Perona antes de Alvear, en Villa Cenobia Bustos, Rawson. Los delincuentes, ambos con cascos oscuros, ingresaron al local comercial esgrimiendo un arma de fuego tipo revólver y apuntando a un empleado de 25 años. De forma violenta, sustrajeron dos costosos teléfonos celulares, un Xiaomi Redmi 11 y un Motorola G 32, para luego darse a la fuga en una moto Honda 150 cc de color gris.

La moto por la que identificaron a los ladrones.

Gracias a las características aportadas por la víctima y testigos, se desplegó de inmediato un operativo cerrojo en el Barrio San Martín II, Pocito. La rápida acción policial permitió avistar a los sujetos a bordo del rodado. Tras una persecución, los delincuentes ingresaron a un domicilio, donde se procedió a la detención de uno de ellos, identificado como Nahuel Ibañez, de 23 años, oriundo del Barrio Conjunto 7 Pocito. En el lugar, se logró incautar la moto Honda Tipo Titán de 150 cc, color gris, junto con los dos cascos negros utilizados durante el asalto.

Los celulares que robaron.

Posteriormente, con una orden de allanamiento gestionada por la UFI Delitos contra la Propiedad y con la intervención del Ayudante Fiscal Mauricio Flores, los efectivos ingresaron a una segunda vivienda donde se había escondido el otro sujeto. Allí, se logró la detención de Kevin Rojas, de 21 años, residente del Barrio San Martín 2 Pocito, quien fue encontrado escondido debajo de una cama. En un hallazgo crucial, en el fondo del domicilio se encontró el arma de fuego tipo revólver Marca COLT calibre 32 Special, que, aunque sin cartuchos, era apta para el disparo, y las prendas de vestir utilizadas en el ilícito.

El arma con el que amenazaron a su víctima.

Ambos sujetos fueron trasladados a la Comisaría 6ta Rawson, donde quedaron en calidad de detenidos por el delito de Robo Agravado con el uso de arma de fuego. La exitosa operación fue resultado del trabajo conjunto de varias unidades policiales, incluyendo personal de la Comisaría 6ta, Subcomisaría Buenaventura Luna, División Comando Sur, Unidad Teresa de Calcuta y Motorizada de Unidad Coordinadora.

Kevin Rojas se escondió debajo de la cama antes de ser capturado.